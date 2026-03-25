Създават първата водородна долина в България

Създават първата водородна долина в България

bTV Бизнес екип

Проектът е на стойност около 16 млн. евро

В Тракийски университет (ТрУ) - Стара Загора днес бе дадено начало на международния проект ZAHYR - мащабна иновативна инициатива за изграждане на първата водородна долина в България. Проектът ще се реализира в региона на Стара Загора и цели да развие устойчив модел за производство и приложение на чист водород като алтернатива на въглищната енергетика. Това съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение.

Проектът се реализира от международен консорциум, координиран от TERTIUS, като ТрУ има ключова роля в дейности, свързани с производството, индустриалните приложения и обучението. ZAHYR е на стойност около 16 млн. евро и е сред одобрените проекти по програмата Horizon Europe Clean Hydrogen. Той предвижда изграждане на интегрирана водородна екосистема - от производство и съхранение до транспорт и индустриално приложение, с очакван капацитет до 1650 кг водород дневно, посочват от ТрУ.

Срещата беше открита от ректора на университета проф. Мирослав Карабалиев, който подчерта значението на съвместната работа и изминатия път на проекта, предаде БТА. „С този проект се надяваме да вдъхнем нов смисъл на думата Захир - като символ на иновации и устойчиво развитие. Благодаря на всички партньори за упоритостта и отдадеността. Нека заедно създадем пример за успех“, каза ректорът, цитиран от пресцентъра.

Проф. Карабалиев отбеляза, че инициативата е преминала през редица предизвикателства от 2022 г. насам, включително промени в партньорството и временно замразяване, но днес стартира с ясна визия и устойчиви цели.

