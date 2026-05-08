Инвестиции и решения за бъдещето: Важният разговор за България и Европа е на The Sound of Money 2026

"Адаптацията започва, когато се разделиш със старото си „аз“

„Най-бързо в трансформацията се ориентират онези, които са готови да се разделят с това, което са били – със старите си идеи, илюзии и образа, който имат за себе си.“ Това казва световноизвестният футуролог Магнус Линдквист – един от най-разпознаваемите анализатори на глобални тенденции. С негова лекция ще стартира 17-ото издание на форума The Sound of Money – водеща платформа за стратегически дебат в България.

Събитието е на 12 май в Sofia Event Center.

За форума идват още силни международни гласове, сред които един от ключовите архитекти на енергийната трансформация на Германия – д-р Филип Щайнберг. Той е оглавявал ресор енергийна сигурност в германското Министерство на икономиката и климатичните действия, а в момента е старши съветник в BCG и FGS Global. The Sound of Money 2026 посреща и главния редактор на Euractiv Матю Карничниг, както и Дженифър Уилтън – журналист, писател и бивш главен редактор на германското издание Die Welt.

Организиран от Profit.bg – част от международната медийна група Ringier – The Sound of Money е сред най-утвърдените финансово-икономически събитийни брандове у нас, създаващ пространство за диалог между бизнеса, институциите и обществото.

Аудиторията включва представители на висшия мениджмънт в частния и публичния сектор – хората, които взимат решения в среда на нарастваща несигурност и променяща се глобална динамика.

Тазгодишното издание поставя фокус върху връзката между геополитика, икономика и инвестиционни решения, с акцент върху ролята на Европа и позиционирането на България в първата ѝ година в еврозоната. За поредна година конференцията събира финансови и икономически експерти, инвеститори и бизнес лидери, както и силни гласове в политическия дебат. Темите отразяват динамика, която се променя по-бързо от способността на институциите и компаниите да я догонят.

Регистрацията започва в 9:00 ч., а водещ на събитието е журналистът на bTV Светослав Иванов. Магнус Линдквист ще излезе на сцената в 10:00 ч., предизвиквайки аудиторията да мисли по нов начин за света, бизнеса и следващите неизбежни промени.

Европа на кръстопът: интеграция, конкурентоспособност и България в еврозоната

Форумът продължава с дискусия за повратната точка, в която се намира Европа – между необходимостта от по-висока конкурентоспособност и по-дълбока интеграция. В този контекст България заема ново място чрез участието си в еврозоната.

С модератор Лиляна Павлова участие в панела ще вземат Джейсън Пелмар (Световна банка), Илия Лингорски (БНБ), Методи Методиев (Министерство на финансите) и Кристофор Павлов (UniCredit Bulbank).

От зависимост към стратегическа енергийна автономия

Фокусът се пренася към енергийната сигурност – ключов фактор за икономическа стабилност и стратегически решения.

Д-р Филип Щайнберг излиза на сцената с опит от управление на реална криза, за да очертае пътя от зависимост към автономия – чрез диверсификация, инфраструктура и по-проактивен подход към сигурността.

В разговор с Дженифър Уилтън – дългогодишен анализатор на европейската политика и бивш главен редактор на DIE WELT – темата ще бъде разгледана и през по-широкия политически и стратегически контекст, който определя посоката на енергийните решения в Европа.

Дискусия за инвестициите в енергийната сигурност събира представители на индустрията и правната рамка – Александър Захариев (Sunotec), Димитър Цвятков (CMS Sofia), Светослав Бенчев (Председател на Българска петролна и газова асоциация) и Никола Газдов (APSTE). Фокусът е върху реализацията на проекти, ролята на ВЕИ и изграждането на устойчива инфраструктура.

Икономиката на сигурността и възходът на стратегическите индустрии

В среда, в която геополитическите процеси директно пренареждат индустрии, вериги на доставки и инвестиции, капиталът се насочва към сектори, които гарантират устойчивост, технологично предимство и контрол – от отбрана и инфраструктура до изкуствен интелект и киберсигурност.

Лекцията на Матю Карничниг, главeн редактор на Euractiv, поставя Европа в реалния контекст на тази динамика.

Темата за връзката между геополитика, технологии и инвестиции продължава в дискусионен панел с участието на Мартин Дановски (Sofia Tech Park / GATE), Доброслав Димитров (Raisen Тechnology) и Димитър Димитров (Wiser Тechnology). Модератор е Симеон Иванов (БНТ).

Бъдещето на банковия сектор: технологии, конкуренция и нови очаквания

Следобедната част е посветена на трансформацията в банковия сектор. Дигитализацията, автоматизацията и изкуственият интелект вече не са конкурентно предимство, а базово изискване. Натискът идва едновременно от финтех компаниите и от все по-взискателния потребител – което поставя въпроса дали банките все още догонват или вече започват да задават темпото. В дискусията с модератор Илона Станева участие ще вземат Румен Радушев (Postbank), Виктор Стоянов (UniCredit Bulbank), Владимир Икономов (Fibank) и Мадлена Далкалъчева (tbi bank).

Новият инвеститор: решения в среда на несигурност

Фокусът се насочва към полезен разговор за предизвикателствата и възможностите пред индивидуалния инвеститор. В среда на волатилност и разширяващ се избор от възможности, инвестиционните решения стават по-сложни и изискват реално разбиране за пазарите. Изборът между различни класове активи, нивото на риск и дългосрочната стратегия вече не може да се основава единствено на достъп до информация, а на способността тя да бъде интерпретирана правилно.

В панела ще участват Спасимир Маджаров (Amundi), Маню Моравенов (БФБ), Мирослав Маринов (Доверие), Евгений Ангелов (BVCA) – с модератор Димитър Илчев (Profit.bg).

България: продуктивност, разходи и следващият модел

Финалът поставя фокус върху реалната бизнес среда в България, като в центъра на дискусията е преходът към икономика, базирана на инвестиции, ефективност и създаване на стойност.

С модератор Александър Нуцов (BESCO) участие в нея ще вземат представители на различни индустрии у нас, сред които предприемачът Ивайло Славов (Elevate и Wiser Technology), Светослав Овчаров (Lufthansa Technik), Христофор Христов (Solid 55) и Димитър Найденов (JTI).

Регистрирайте се и бъдете част от разговора, който оформя следващата фаза на икономиката и бизнеса.

Местата са ограничени. Запазете своето място на сайта на The Sound of Money 2026 сега!