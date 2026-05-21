Как се промениха цените на горивата у нас през последната седмица?

През последните месеци цените на горива претърпяха сериозни промени

Цените на горивата в България продължават да се движат в различни посоки. Бензинът поскъпва, докато дизелът и пропан-бутанът отбелязват понижение, а метанът запазва нивата си от предходната седмица. Това показват данните на платформата Fuelo.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,03 евро на литър през последната седмица, което представлява ръст от 1,97%. Последното увеличение е отчетено вчера, когато цената му е достигнала 1,55 евро за литър. На месечна база поскъпването е 0,5 евро на литър или 3,33%.

При бензина А98 премиум също се наблюдава покачване. За седмица цената му е нараснала с 0,02 евро на литър, или с 1,15%. На 14 май той се е продавал за 1,74 евро за литър, а към момента цената му е 1,76 евро. За последния месец този вид гориво е поскъпнал с 0,5 евро на литър или 2,92%, цитира БТА.

За разлика от бензина, дизеловото гориво отбелязва спад през последната седмица. Цената му е намаляла с 0,5 евро на литър или с 1,14% – от 1,76 евро до 1,74 евро за литър. На месечна база дизелът е поевтинял с 0,5 евро на литър, което се равнява на 2,79%.

Пропан-бутанът също поевтинява. За седмица цената му е спаднала с 0,3 евро на литър или с 3,70%. На месечна база намалението достига 0,4 евро на литър или 4,88%, като в момента се продава за 0,78 евро на литър. При метана не се отчита промяна спрямо предходната седмица. Цената му остава стабилна на ниво от 1,21 евро за килограм.