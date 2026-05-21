Има ли недостиг на авиационно гориво за българските летища?

Цените на авиационното гориво остават високи, въпреки че през последната седмица се наблюдава известно успокояване

Авиокомпаниите са анулирали общо 2 млн. места от своите разписания за полети през май само за последните две седмици, заради засилени опасения, че войната в Иран може да доведе до недостиг на самолетно гориво и спад на доставките до „критично ниски нива“. Председателят на Асоциацията на българските авиокомпании - Йовко Йоцов, казва пред БНТ, че няма риск от недостиг на авиационно гориво за българските летища, а полетната програма от и до България засега не е застрашена.

По думите му проблемът е основно при авиокомпаниите, които организират чартърните полети за летния сезон до Бургас и Варна. От асоциацията вече са се обърнали към Министерството на финансите и Министерството на транспорта с искане за съдействие заради рязкото поскъпване на авиационното гориво.

Чартърните авиокомпании са поели ангажименти още преди повече от шест месеца, когато цените на горивата са били значително по-ниски. Тъй като цените вече са фиксирани, те не могат да компенсират по-високите разходи чрез увеличение на приходите и затова трябва сами да поемат финансовия удар. По тази причина браншът предлага временна подкрепа, която да помогне за преодоляване на първоначалното натоварване. Вече са изпратени конкретни предложения до институциите и се очаква тяхната реакция.

Според него, цените на авиационното гориво остават високи, въпреки че през последната седмица се наблюдава известно успокояване и спад в порядъка на 100–200 долара на тон. Въпреки това те все още са с около 70–80% по-високи спрямо края на февруари, което създава сериозни затруднения за авиокомпаниите при изпълнение на програмите им.

Йоцов допълни, че войната в Близкия изток и високите цени на горивата вече влияят върху авиационния сектор и туристическите маршрути. Някои популярни дестинации губят от интереса си, докато други стават по-търсени. Въпреки това очакванията са броят на пътниците да не намалява и перспективите да останат положителни. Като временна мярка част от авиокомпаниите намаляват някои полети и дестинации, но според Йоцов това е само краткосрочна реакция на високите разходи за гориво и натиска върху сектора през летния сезон.