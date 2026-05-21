Има ли недостиг на авиационно гориво за българските летища?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Край на зарядните станции? Идват пътищата, които зареждат колите сами
Какво предстаавляват електрифицираните пътища?
Цените на авиационното гориво остават високи, въпреки че през последната седмица се наблюдава известно успокояване
Авиокомпаниите са анулирали общо 2 млн. места от своите разписания за полети през май само за последните две седмици, заради засилени опасения, че войната в Иран може да доведе до недостиг на самолетно гориво и спад на доставките до „критично ниски нива“. Председателят на Асоциацията на българските авиокомпании - Йовко Йоцов, казва пред БНТ, че няма риск от недостиг на авиационно гориво за българските летища, а полетната програма от и до България засега не е застрашена.
По думите му проблемът е основно при авиокомпаниите, които организират чартърните полети за летния сезон до Бургас и Варна. От асоциацията вече са се обърнали към Министерството на финансите и Министерството на транспорта с искане за съдействие заради рязкото поскъпване на авиационното гориво.
Чартърните авиокомпании са поели ангажименти още преди повече от шест месеца, когато цените на горивата са били значително по-ниски. Тъй като цените вече са фиксирани, те не могат да компенсират по-високите разходи чрез увеличение на приходите и затова трябва сами да поемат финансовия удар. По тази причина браншът предлага временна подкрепа, която да помогне за преодоляване на първоначалното натоварване. Вече са изпратени конкретни предложения до институциите и се очаква тяхната реакция.
Според него, цените на авиационното гориво остават високи, въпреки че през последната седмица се наблюдава известно успокояване и спад в порядъка на 100–200 долара на тон. Въпреки това те все още са с около 70–80% по-високи спрямо края на февруари, което създава сериозни затруднения за авиокомпаниите при изпълнение на програмите им.
Йоцов допълни, че войната в Близкия изток и високите цени на горивата вече влияят върху авиационния сектор и туристическите маршрути. Някои популярни дестинации губят от интереса си, докато други стават по-търсени. Въпреки това очакванията са броят на пътниците да не намалява и перспективите да останат положителни. Като временна мярка част от авиокомпаниите намаляват някои полети и дестинации, но според Йоцов това е само краткосрочна реакция на високите разходи за гориво и натиска върху сектора през летния сезон.
Какво предстаавляват електрифицираните пътища?
Кои са най-луксозните хотели
Кои европейски дестинации ще обслужва компанията?