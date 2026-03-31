САЩ удължиха срока за продажба на активите на „Лукойл“ до 1 май

До тази дата заинтересованите компании имат възможност да придобият чуждестранните активи на „Лукойл“

САЩ удължиха за четвърти път крайния срок, в който потенциалните купувачи на международните активи на „Лукойл“ могат да договорят тяхната продажба с руската компания. Това се случва, след като Вашингтон наложи санкции миналата година, съобщи американското Министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ този път удължи крайния срок с още един месец – до 1 май. До тази дата заинтересованите компании имат възможност да придобият чуждестранните активи на „Лукойл“, които се оценяват на 22 млрд. долара, предава БТА. През октомври Вашингтон наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, с цел да ограничи способността на Русия да финансира войната си в Украйна.

Сред компаниите и бизнесмените, проявили интерес към придобиването на международните активи на „Лукойл“, са американската инвестиционна компания „Карлайл“ (Carlyle), петролните гиганти „ЕксoнМобил“ (ExxonMobil) и „Шеврон“ (Chevron), базираният в Абу Даби конгломерат „Интернешънъл холдинг къмпани“ (International Holding Company), както и австрийският предприемач Бернд Бергмайр – бивш мажоритарен собственик на група от канали със съдържание за възрастни, включително сайта „Порнхъб“ (Pornhub).

Всяка конкретна сделка с „Лукойл“ за покупката на международните активи ще изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Институцията вече е отхвърлила като кандидат швейцарския търговец на суровини „Гънвор“ (Gunvor).

Правителството на американския президент Доналд Тръмп използва забавянето на продажбата на международните активи на „Лукойл“ като инструмент за натиск върху Русия в рамките на преговорите ѝ с Украйна, съобщиха през февруари четирима източници пред Ройтерс.