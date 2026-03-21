„Лукойл“ е с 20 млрд. долара загуби след отписването на международни активи, включително у нас

САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл“ и други руски енергийни компании

Руската енергийна компания „Лукойл“ е отчела обезценка на чуждестранните си активи в размер на 19,8 млрд. долара. Става ясно, че тя е изгубила контрол върху международните си операции, предава финансовия отчет на дружеството за 2025 г., цитиран БТА.

В резултат на това през изминалата година компанията отчита чиста загуба от 1,06 трилиона рубли, при печалба от 851,5 милиарда рубли година по-рано. След загубата на контрол върху подразделението „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International), инвестицията е била напълно отписана. Именно това международно звено притежава българските активи на компанията, включително рафинерията в Бургас и веригите бензиностанции.

Снимка: Reuters

САЩ наложиха санкции срещу „Лукойл“ и други руски енергийни компании, сред които „Роснефт“, с цел да окажат натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна. Според Блумбърг тези мерки са довели до сериозни сътресения в държавите, където компанията оперира, и са я принудили да предложи за продажба международния си бизнес.

Дружеството притежава дялове в рафинерии в Европа, значителни активи в нефтени находища – от Ирак до Казахстан – както и мрежа от около 5300 бензиностанции в 20 държави, включително в САЩ. Част от активите на „Лукойл“ в Казахстан обаче не попадат в обхвата на отписванията.

През януари „Лукойл“ постигна споразумение да продаде по-голямата част от международните си активи на инвестиционната компания „Каралайл Груп“ (Carlyle Group), след като предишна сделка с „Гънвор Груп“ (Gunvor Group) се провали. Сделката все още подлежи на регулаторни одобрения, като паралелно компанията води разговори и с други потенциални купувачи.

От дружеството уточняват, че финализирането на продажбата зависи изцяло от решението на Службата за контрол на чуждестранните активи. При евентуално одобрение средствата от сделката най-вероятно ще бъдат депозирани в специална сметка, до която достъп ще има едва след възможно премахване на санкциите. Резултатите от чуждестранните активи са отчетени като преустановени дейности във финансовия отчет на компанията.

