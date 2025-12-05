Никога не сме били толкова богати: Това е страната с най-много милиардери

Рекордна година за милиардерите в света

Богатството на милиардерите по света достигна общо 15,8 трилиона долара (13,275 трилиона евро) тази година, което е с 13% повече от миналата година и най-високото ниво досега, според данни, публикувани днес от швейцарската банка UBS. Банката посочи печеливши инвестиции в технологични компании и най-големия междугенерационен трансфер на богатство досега, съобщава STA.

Броят на милиардерите по света се е увеличил с 237 тази година в сравнение с миналата година до 2919. Сред тях са 2545 мъже и 374 жени, съобщава германската информационна агенция DPA.

Къде има най-много милиардери?

Снимка: iStock

САЩ имат най-много милиардери - 924, с общо нетно богатство от 6,9 трилиона долара. Китай е следващ с 470 души с общо нетно богатство от 1,8 трилиона долара.

В Европа най-голям брой милиардери има в Германия, където броят им се е увеличил с 33 процента на годишна база до 156. Богатството им достигна общо 692 милиарда долара тази година, почти пет пъти повече от миналата година. Банката отдава това, наред с други неща, на силната традиция за прехвърляне на богатство в Германия. Тази година например 15 членове на две германски фармацевтични семейства наследиха значителни активи.

Според UBS броят на милиардерите ще продължи да се увеличава през следващите години, тъй като се очаква милиардерите да продължат да предават богатството си на потомци, други роднини и партньори, пише STA.

