Последвайте ни
Влакът ви закъснява? Ето какво обезщетение трябва да получите от БДЖ

Влакът ви закъснява? Ето какво обезщетение трябва да получите от БДЖ

bTV Бизнес екип

Ето как да поискате обезщетение

Закъснението на влаковете е неприятна, но не рядка ситуация за пътуващите. Малцина обаче знаят, че в определени случаи БДЖ е длъжно да изплати обезщетение или да възстанови стойността на билета. Правата на пътниците са уредени според европейските правила и се прилагат и у нас. Ето какво трябва да знаете.

Право на възстановяване на средства или пренасочване

Снимка: Фейсбук/Иван Жиков

На официалният сайт на БДЖ пише, че ако се очаква влакът ви да закъснее повече от 60 минути при пристигането в крайната гара, имате няколко възможности:

Отказ от пътуването и пълно възстановяване на сумата за билета. Ако влакът още не е тръгнал, можете да се откажете и да получите обратно цялата стойност.

Прекъсване на пътуването и връщане до началната гара. Ако вече сте тръгнали, но закъснението прави пътуването безсмислено (например пропускате връзка), можете да се върнете обратно и да получите парите за целия билет.

Продължаване или пренасочване при първа възможност. БДЖ е длъжно да ви осигури транспорт при сравними условия до крайната дестинация - с първия наличен влак.

Продължаване или пренасочване на по-късна, удобна за вас дата. Ако предпочитате, може да изберете друг ден за пътуването, когато това ви устройва.

Нови данни: Влакове в ЕС привличат рекорден брой пътници, но българите рядко ги използват у нас

Обезщетение за закъснение

Снимка: iStock

При международни пътувания (в рамките на ЕС) пътниците имат право на финансово обезщетение, когато влакът закъснее между гарата на тръгване и гарата на пристигане, посочени в билета. Минималната сума за обезщетение е 4 евро и размерът се определя според продължителността на закъснението:

  • 25% от цената на билета – при закъснение между 60 и 119 минути;
  • 50% от цената на билета – при закъснение 120 минути или повече.

Важно е да се знае, че нямате право на обезщетение, ако сте били предварително уведомени за закъснението преди да закупите билета или ко закъснението след пренасочване е по-малко от 60 минути.

България в топ 3 на най-точните влакове: Коя държава е на челната позиция?

Как да поискате обезщетение?

Снимка: bTV

За да получите обезщетение, трябва да подадете писмено заявление до БДЖ. Към него се прилагат:

  • оригиналният билет (или билетите);
  • потвърждение за закъснението (например служебна бележка от БДЖ).

Заявлението се изпраща на адрес: „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, отдел КСППДМР, ул. „Заводска“ № 1, София 1202.

Важно: подаването на заявление не означава автоматично одобрение. БДЖ разглежда всеки случай индивидуално и след това потвърждава или отказва обезщетението.

Ако влакът закъснее с повече от час, имате законно право да поискате компенсация или възстановяване на сумата за билета. Не забравяйте да пазите билета и да изискате документ, удостоверяващ закъснението. Това ще ви помогне да защитите правата си като пътник и да получите полагащото се обезщетение.

