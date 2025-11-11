Влакът ви закъснява? Ето какво обезщетение трябва да получите от БДЖ

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ето как да поискате обезщетение
Закъснението на влаковете е неприятна, но не рядка ситуация за пътуващите. Малцина обаче знаят, че в определени случаи БДЖ е длъжно да изплати обезщетение или да възстанови стойността на билета. Правата на пътниците са уредени според европейските правила и се прилагат и у нас. Ето какво трябва да знаете.
На официалният сайт на БДЖ пише, че ако се очаква влакът ви да закъснее повече от 60 минути при пристигането в крайната гара, имате няколко възможности:
Отказ от пътуването и пълно възстановяване на сумата за билета. Ако влакът още не е тръгнал, можете да се откажете и да получите обратно цялата стойност.
Прекъсване на пътуването и връщане до началната гара. Ако вече сте тръгнали, но закъснението прави пътуването безсмислено (например пропускате връзка), можете да се върнете обратно и да получите парите за целия билет.
Продължаване или пренасочване при първа възможност. БДЖ е длъжно да ви осигури транспорт при сравними условия до крайната дестинация - с първия наличен влак.
Продължаване или пренасочване на по-късна, удобна за вас дата. Ако предпочитате, може да изберете друг ден за пътуването, когато това ви устройва.
При международни пътувания (в рамките на ЕС) пътниците имат право на финансово обезщетение, когато влакът закъснее между гарата на тръгване и гарата на пристигане, посочени в билета. Минималната сума за обезщетение е 4 евро и размерът се определя според продължителността на закъснението:
Важно е да се знае, че нямате право на обезщетение, ако сте били предварително уведомени за закъснението преди да закупите билета или ко закъснението след пренасочване е по-малко от 60 минути.
За да получите обезщетение, трябва да подадете писмено заявление до БДЖ. Към него се прилагат:
Заявлението се изпраща на адрес: „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, отдел КСППДМР, ул. „Заводска“ № 1, София 1202.
Важно: подаването на заявление не означава автоматично одобрение. БДЖ разглежда всеки случай индивидуално и след това потвърждава или отказва обезщетението.
Ако влакът закъснее с повече от час, имате законно право да поискате компенсация или възстановяване на сумата за билета. Не забравяйте да пазите билета и да изискате документ, удостоверяващ закъснението. Това ще ви помогне да защитите правата си като пътник и да получите полагащото се обезщетение.
