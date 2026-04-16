Събитие на LEAD Network Bulgaria Chapter поставя акцент върху психологическата безопасност и благополучието

Бизнес лидери ще се включат в интерактивен формат, насочен към устойчиво представяне и развитие на екипите

LEAD Network Bulgaria Chapter организира практически обучителен уъркшоп на тема „Психологическа безопасност и благополучие: двигатели на високата ефективност“. Организацията е част от международната неправителствена мрежа LEAD Network Europe, която обединява над 28 000 професионалисти от бързооборотния и ритейл сектори в Европа. Събитието ще се проведе на 28 април 2026 г., в Planet Schwarz Tech Theater, от 09:00 до 12:00 ч. Участието е безплатно, но изисква индивидуално членство в LEAD Network чрез сайта им. Регистрацията също е безплатна и може да бъде прекратена по всяко едно време. Желаещите могат да се регистрират на следния линк:

https://leadnetworkmembers.net/networks/events/209083.

Уъркшопът ще постави акцент върху един от най-важните, но често подценявани фактори за успеха на организациите – психологическата безопасност в екипите и нейното влияние върху представянето, иновациите и ангажираността. Форумът ще събере бизнес лидери, HR специалисти и професионалисти с управленски функции, за да изследват как невронауката може да подпомогне устойчивото организационно представяне. Съвременни изследвания показват, че когато хората се чувстват несигурни, подложени на прекомерен контрол или постоянен натиск, мозъкът преминава в режим на оцеляване, което води до спад в креативността, стратегическото мислене и ефективната комуникация. Въпреки това, психологическата безопасност все още рядко се използва целенасочено като управленски инструмент за постигане на високи резултати.

Събитието има за цел да преведе тези научни открития в практически приложими лидерски подходи. Чрез интерактивен формат участниците ще изградят задълбочено разбиране за същността на психологическата безопасност и благополучието, ще се запознаят с конкретни инструменти, базирани на невронаука и ще придобият увереност да прилагат действия, които водят до устойчиво високо представяне в екипите.

Обучението ще бъде водено от екипа на Brain Matters – консултантска компания, специализирана в прилагането на невронаука в бизнес среда и работеща с водещи международни организации. Началото ще постави д-р Марсия Годард – невроучен и психолог с докторска степен по невронаука и експертиза в областта на връзката между мозъка и поведението и невроразнообразието. Лектор ще бъде и Роми Александра – специалист по психологическа безопасност с над 15 години международен опит в повече от 90 държави.

За LEAD Network Bulgaria Chapter

Чрез своите инициативи LEAD Network Europe работи за привличане, задържане и развитие на таланти в бързооборотния и ритейл сектори, като поставя силен акцент върху многообразието, равнопоставеността и приобщаването. Българският клон на организацията е създаден през 2024 г. с подкрепата на утвърдени компании у нас, сред които Лидл България, Престиж, Фантастико Груп, Нестле България, Кока-Кола ХБК България, Метро България, Монделийз България, Каргил България, Данон България, EY България, eBag, Yetel и ИКЕА България. През 2025 г. към него се присъединяват Биостайл, McDonald’s България, NIQ България и Edenred България. Организацията развива програми и партньорства, насочени към привличане на нови кадри, подкрепа за кариерното и личностното развитие, както и насърчаване на продължаващото обучение и баланса между работа и личен живот. Специален фокус се поставя и върху психичното здраве и благосъстоянието на служителите, както и върху по-успешната интеграция на Gen Z и обмена на добри практики в рамките на европейската мрежа. Съпредседатели на LEAD Network Bulgaria Chapter са Дарина Стоянова, изпълнителен директор на ПРЕСТИЖ-96 АД и Жан Котан, изпълнителен директор на Метро България.