БГ Бизнес С над 26% поевтинява токът за българския бизнес за утре

С над 26% поевтинява токът за българския бизнес за утре

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Средната цена на пиковата енергия за утре е 55,73 евро за мегаватчас

При средна цена от 88,39 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 6 март. 

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 120,13 евро за мегаватчас, предаде БТА. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 26,42 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 55,73 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 121,05 евро за мегаватчас.

CV-то ви може да ви проваля - ето защо този формат вече не работи

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 83 408,10 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 57,07 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Кои борси са най-силно ударени от войната с Иран

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 61,94 евро (без ДДС) за мегаватчас.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

