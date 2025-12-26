С колко са поскъпнали основните хранителни продукти от януари досега?

На 1 януари България влиза в еврозоната

На фона на подготовката за въвеждането на еврото в България от 1 януари 2026 г. цените на основните хранителни продукти остават във фокуса на вниманието – както на потребителите, така и на регулаторите. Преходът към единната европейска валута ще бъде съпътстван от едномесечен период на двойно обращение, през който левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство.

Законодателните промени, свързани с въвеждането на еврото, предвиждат засилен контрол върху цените и начина на тяхното обозначаване в търговската мрежа. По време на преходния период регулаторните органи ще следят за коректното прилагане на правилата и ще реагират при установени нарушения или опити за необосновано повишаване на цените.

Рязко поскъпване при част от основните продукти

Проверка на bTV Бизнес Новините показва как са се променили цените на основните хранителни стоки през последните месеци – в периода януари–ноември 2025 г. Анализът е направен на база данни от онлайн платформата Food Price и обхваща продуктите от т.нар. малка потребителска кошница – ориз, брашно, тестени изделия, олио, захар, млечни продукти, месо, зеленчуци и плодове.

Сред стоките с най-отчетливо увеличение е брашното тип 500 (1 кг), чиято цена е нараснала с 15,66% за година. Данните показват рязък ценови скок на 5 февруари, когато цената се покачва от 1,66 лв. на 1,93 лв.

Оризът, един от най-често използваните продукти в домакинствата, е поскъпнал с 10,75% спрямо началото на годината. Бобът отчита по-умерен ръст от 4,09%, като ценовият му пик е през април – 6,14 лв. за килограм, а през ноември стойността му е 6,11 лв.

Най-сериозното увеличение при млечните продукти е отчетено при маслото (250 г) – 23,24% ръст, като цената се повишава от 8,73 лв. през януари до 9,12 лв. през ноември.

При месото също се наблюдава поскъпване. Свинският бут без кост е с 9,61% по-скъп, а цялото охладено пиле (1,2–1,4 кг) отчита увеличение от 6,22% – от 8,03 лв. през януари до 8,37 лв. през ноември. Хляб „Добруджа“ (650 г) е поскъпнал с 28,19% – от 1,57 лв. до 1,91 лв.

Спад при част от цените

Не всички продукти обаче следват възходяща ценова линия. Олиото отчита значителен спад от 18,76%. Захарта (1 кг) също е сред малкото стоки с по-ниска цена спрямо януари – спад от 13,64%, от 2,59 лв. до 2,47 лв.

При млечните продукти прясното мляко (3,2–3,8%, 1 л) поевтинява с 3,38%, а киселото мляко (2%, 400 г) – с 5,16%. Бялото саламурено сирене от витрина поевтинява с 1,17%, а кашкавалът от краве мляко – с 2,91%.

Зеленчуци и плодове – разнопосочни движения

При плодовете и зеленчуците картината е разнообразна. Домати поевтиняват с 13,98% – от 4,99 лв. за килограм през януари до около 4 лв. през ноември. Краставиците отчитат още по-голям спад – 21,18%.

За сметка на това картофите поскъпват с 2,87%, а ябълките бележат най-сериозното увеличение в групата – 44,84%, от 3,05 лв. през януари до 3,65 лв. през ноември. Бананите поевтиняват с 1,30%.

