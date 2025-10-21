1 USD
С колко е възможно да поскъпнат такситата в София?

С колко е възможно да поскъпнат такситата в София?

bTV Бизнес екип

До 31 октомври касовите апарати в такситата трябва да издават бележки с цена в лева и евро

Таксиметровите услуги в столицата може да поскъпнат с 18,6% от януари догодина. Предложението за новите тарифи бе обсъдено на заседание на транспортната комисия към Столичния общински съвет, а предстои да бъде гласувано в четвъртък на сесията на СОС.

Ако предложението бъде прието, минималната дневна тарифа се предвижда да нарасне от 1,21 лв. на 1,43 лв., а максималната от 2,05 лв. на 2,43 лв.

Новата методика за изчисляване на таксиметровите тарифи включва инфлацията - 75%, минималната работна заплата - 15% и цените на горивата - 10%. Идеята е таксиметровите цени да се актуализират ежегодно по тази методика, предаде БНТ.

Аргументът за увеличението от страна на шофьорите е, че са вложили по около 1000 лева, за да изпълнят изискванията за въвеждане на еврото. До 31 октомври всички касови апарати в таксиметровите автомобили трябва да могат да издават касов бон с цената на превоза едновременно в лева и в евро.

"Метрологичният контрол е 35 лв. държавна такса, комплектът стикери за всеки автомобил е около 13-15 лв. Тези разходи ги правят шофьорите, собственици на колите", заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

Според закона за въвеждане на еврото до 31 октомври таксиметровите апарати трябва да могат да издават касовите бонове за приетото плащане в двете валути - в лева и евро, от 1 януари до 8 август 2026 г. - в евро и лева, а след 8 август - само в евро.

