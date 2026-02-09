Декларираме в левове, плащаме в евро: Какво трябва да знаят данъкоплатците

Кои са най-търсените данъчни облекчения?

От старта на Данъчната кампания, която стартира на 10 януари и ще приключи на 12 януари, 40 000 души са подали данъчни декларации. Тази година обаче, снавлизане на еврото, има една промяна. Подаваме декларациите за данъчните облекчения и доходите в лева, а се плащат в евро.

Електронното подаване е предпочитано

Снимка: iStock

Повече от половината данъкоплатци са избрали Портала за електронни услуги на НАП, за да декларират доходите си и да заявят ползването на различни данъчни облекчения. Гражданите, които желаят да намалят сумата от годишните си данъчни основи за 2025 г., трябва да попълнят Приложение № 10 към годишната данъчна декларация, пише Сега.

Срокове за различните категории лица

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларации за тези доходи в периода от 1 март до 30 юни.

Условия за ползване на данъчни облекчения

Няма промяна в предвидените в закона данъчни облекчения. Ако след ползването им се формират суми за възстановяване, те се изплащат в срок до един месец след подаването на декларацията, като в повечето случаи това става в рамките на седмица.

Едно от основните условия за ползване на данъчни облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП препоръчват преди заявяване на облекчение гражданите да проверят данъчно-осигурителната си сметка чрез персонален идентификационен код (ПИК), използвайки електронната услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания“.

Най-търсените облекчения – за деца

Традиционно най-голям е интересът към данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. В зависимост от облагаемите доходи на родителите за 2025 г., те могат да получат:

до 306,78 евро (600 лв.) за едно дете

до 613,55 евро (1200 лв.) за две деца

до 920,33 евро (1800 лв.) за три и повече деца

За отглеждане на дете с увреждания размерът на облекчението е до 613,55 евро (1200 лв.).

Облекчения за жилище и млади семейства

Гражданите могат да се възползват и от данъчно облекчение за ремонт на собствено жилище за направени през 2025 г. плащания за труд в общ размер до 1022,58 евро (2000 лв.), като трябва да разполагат с документи, удостоверяващи тези разходи.

Младите семейства имат право да намалят годишната си данъчна основа с лихвите, платени по първите 51 129,19 евро (100 000 лв.) от главницата по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Условията са съпрузите да са семейство, поне единият от тях да не е навършил 35 години към датата на сключване на договора и жилището да е единствено за семейството.

Лицата с 50 и над 50 процента намалена работоспособност могат да намалят данъчната си основа с 4049,43 евро (7920 лв).

Доброволно осигуряване и застраховки

С направените през годината лични вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване може да се намали годишната данъчна основа с до 10%. Същият процент важи и за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“.

Лицата, които са закупували осигурителен стаж при пенсиониране, също могат да намалят данъчната си основа с размера на направените вноски.

Дарения и безкасови плащания

Данъкоплатците, направили през 2025 г. дарения, включително за НЗОК, Центъра за асистирана репродукция, културни институции, болници, социални домове, БЧК и други, могат да намалят данъчната си основа с общо до 65%. За целта към декларацията трябва да се приложат документи, удостоверяващи статута на получателя и извършеното дарение.

Гражданите могат да ползват и данъчно облекчение за безкасови плащания, ако са получили по банков път облагаеми доходи и са изразходвали безкасово поне 80% от тях.

