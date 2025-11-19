Средствата покриват почти всички сфери на европейската кохезионна политика

С 260 млн. евро се подкрепя намаляването на социално-икономическите различия в България чрез Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвегия. Това стана ясно при подписването на Меморандумите за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия относно изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2021 - 2028 г.

Подписаните Меморандуми включват програми, които допринасят за важни сфери като повишаване на енергийната сигурност, устойчивост на водните ресурси, зелени бизнес иновации, устойчиво местно развитие, утвърждаване на върховенството на закона, подобряване на националната система за убежище и миграция, укрепване на възможностите на културата и културното наследство и др.

„Средствата покриват почти всички сфери на европейската кохезионна политика. В работата ни досега натрупахме много опит и успехът ни задължава този програмен период да бъдем поне толкова добри, колкото през предишния“, каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на подписването.

„За Норвегия партньорството с Европа, чрез споразумението за ЕИП, представлява крайъгълен камък във външната ни политика. В четвъртия период на сътрудничество ще се фокусираме върху ключови приоритети, за които вярваме, че са част от бъдещето на Европа. Това са зеленият преход, демокрацията, човешките права и правовия ред. Подписваме споразумения, с които подновяваме ангажимента си за солидарност и сътрудничество в Европа. По този начин заставаме рамо до рамо в процеса по изграждане на нашето общо бъдеще“, заяви посланикът на Норвегия Н. Пр. Хилде Лунде.

Н. Пр. Фридрик Йонсон, посланик на Исландия, определи събитието като важен момент в общите усилия за изграждане на по-равнопоставена и обединена Европа.

„Изпълнението на финансовите механизми е преди всичко партньорство, което събира заедно институции, идеи и опит от нашите държави. То носи ползи за всички участници и вече показа как помага за укрепване на публичните институции, уязвимите групи и стимулирането на иновациите“, допълни той.

Договорените средства са част от рамково споразумение на Съвета на ЕС за Финансов механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. 15 държави от ЕС получат достъп до общо 2,8 млрд. евро за изпълнение на тематични проекти и програми. Страната ни е третият най-голям бенефициент след Полша и Румъния, като изпълнението ще продължи до 30.04.2031 г.

