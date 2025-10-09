1 USD
1.68215 BGN
Петрол
65.91 $/барел
Bitcoin
$122,420.0
Последвайте ни
1 USD
1.68215 BGN
Петрол
65.91 $/барел
Bitcoin
$122,420.0
БГ Бизнес Дума на деня: Целева аудитория

Дума на деня: Целева аудитория

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Как се определя целевата аудитория?

Целева аудитория е конкретна група хора, към която са насочени продуктите, услугите или маркетинговите послания на даден бизнес. Тази аудитория се определя въз основа на различни характеристики като възраст, пол, интереси, местоположение, поведение и потребности. Познаването ѝ е от съществено значение, защото помага на компаниите да създадат релевантно съдържание и да предложат решения, които отговарят на реалните нужди на клиентите.

Дума на деня: Продажбена стратегия

Създаването на профил на купувача (buyer persona) е основна стъпка в процеса на идентифициране на целевата аудитория. Това включва проучване на пазара, анализ на конкурентите, идентифициране на различни клиентски сегменти и създаване на сценарии за реални ситуации, в които потребителят взаимодейства с продукта. Актуализирането на тези профили е важно, тъй като пазарните условия и потребителските нужди се променят с времето.

След като аудиторията е ясно определена и сегментирана, следва създаване на персонализирано съдържание, което ангажира и мотивира клиентите. Това може да включва публикации в социалните мрежи, блогове, видеа или имейл кампании, които отговарят на конкретните интереси и етапи от покупателния път на всяка група. Изборът на подходящи комуникационни канали и редовният анализ на резултатите спомагат за оптимизиране на стратегията и постигане на устойчив успех.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата