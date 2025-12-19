Руската централна банка понижи основната си лихва до 16%

Паричната политика в страната ще остане строга за продължителен период

Централната банка на Русия намали основния си лихвен процент с 50 базисни пункта до 16%, в съответствие с пазарните очаквания, отразявайки напредъка в процеса на дезинфлацията на фона на постепенното връщане на икономиката към по-балансиран път на растеж.



Последните данни показват забавяне на текущия и базовия растеж на цените, като сезонно коригираната инфлация се забавя значително през периода октомври - ноември, докато се очаква годишната инфлация да падне под 6% до края на годината, предаде БНР. Инфлационните очаквания обаче се повишиха леко и остават ключов проблем, наред с все още силната кредитна активност и неравномерната динамика на цените, обусловена от волатилни продукти като горива и храни, се посочва в изявлението на централната банка след края на днешното й заседание.

Централната банка подчерта, че паричната политика ще остане строга за продължителен период, за да се гарантира, че инфлацията ще се върне устойчиво към целевите си нива.



"Централната банка ще поддържа паричните условия толкова затегнати, колкото е необходимо, за да се върне инфлацията към целевите нива. Това означава, че паричната политика ще остане затегната за дълъг период. Допълнителни решения относно основния лихвен процент ще бъдат взети в зависимост от устойчивостта на забавянето на инфлацията и динамиката на инфлационните очаквания", се казва още в прессъобщението на банката.



РЦБ прогнозира, че инфлацията ще намалее до 4-5% през 2026 г., като базовата инфлация ще достигне 4% през втората половина на следващата година. Според нея икономическият растеж продължава с умерен, но неравномерен темп, подкрепен от вътрешното търсене, докато напрежението на пазара на труда се облекчава само постепенно.



Междувременно руският президент Владимир Путин заяви в петък, че всички икономически показатели показват, че националната икономика и финансовата система са стабилни.

На годишната си пресконференция Путин заяви, че руската икономика е нараснала с 1% през предходната година, добавяйки, че това е солидно число. Той подчерта, че правителството и Руската централна банка са постигнали целта си за намаляване на инфлацията до 6% и гарантира, че до края на годината инфлацията ще бъде 5,7% или 5,8%.



Той подчерта, че руското правителство със сигурност ще може да изпълни социалните си задължения, както и целите си за технологично развитие и отбрана, тъй като икономиката е в солидна форма.

