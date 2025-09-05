1 USD
Румънска клиника придобива един от водещите инвитро центрове у нас

Румънска клиника придобива един от водещите инвитро центрове у нас

bTV Бизнес екип

Компанията е сред малкото румънски фирми в здравния сектор, които се разширяват извън страната

Embryos, водеща румънска клиника за асистирана репродукция, разширява бизнеса си извън националните граници с придобиването на Adella Clinic – една от най-известните инвитро клиники в България, предаде Romania Journal.

По-рано румънската компания обяви и че планира и откриването на първата си клиника в град Бузъу в Румъния този октомври. Международната експанзия е първата стъпка към целта на Embryos да се утвърди като регионален лидер в сектора на асистираната репродукция, разширявайки присъствието си както на национално, така и на регионално ниво.

AI вече и в европейските банки: Какво ще се случи с потребителските данни?

„Тези инвестиции са значима стъпка както в развитието на Embryos, така и в дългосрочния ни ангажимент към българския и румънския пазар. Горди сме, че високите стандарти и ценности на Embryos вече се простират извън Букурещ и обхващат Югоизточна Европа“, заяви Евтим Чесновски, партньор в Integral Capital Group, която придоби мажоритарен дял в Embryos през февруари.

Франсоаз Бетанкур Майерс - красотата, която дава милиарди

Компанията е една от малкото румънски фирми в здравния сектор, които разширяват дейността си извън страната. Освен в България, Embryos планира откриването на още една клиника в друг румънски град в началото на 2026 година.

