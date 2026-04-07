Революция в шопинга: Български стартъп привлече 1,7 млн. евро, за да пазаруваме в движение

Българската компания nFuse набра 1,7 милиона евро начален капитал от Eleven Ventures и LAUNCHub Ventures, за да ускори внедряването на своята AI платформа за поръчки на бързооборотни стоки (FMCG) в търговията на дребно, пише The Recursive. Решението позволява на малки магазини, павилиони и независими търговци да поръчват стока директно през познати канали като WhatsApp, Viber и дори SMS чрез текст, глас или снимка.

Повече за стартъпа

Стартъпът е основан през 2026 г. от Стоян Иванов и Стефан Радов, които имат над 30 години комбиниран опит в дистрибуцията на бързооборотни стоки, включително в Coca-Cola.

Във фрагментираната търговия приемането на B2B платформи за поръчки остава изненадващо ниско, около 10–15%. Причините са познати: сложни интерфейси, дълги цикли на внедряване, често достигащи до 18 месеца, и фундаментално разминаване между това как са проектирани тези системи и как реално работят търговците на дребно.

Поръчка в чата, без нови приложения

nFuse премахва нуждата от нови приложения и обучение. Търговецът просто пише, изпраща гласово съобщение или снима рафта си в чат приложение, което така или иначе използва ежедневно. Платформата разпознава заявката чрез изкуствен интелект и я превръща в структурирана поръчка към съответния доставчик или бранд.

Подходът води до значително по-високо приемане от страна на търговците и драстично по-кратко време за внедряване.

Пазар и клиенти

Решението е насочено към марки за бързооборотни стоки, дистрибутори и фрагментирани търговски вериги в развиващите се пазари. По данни на компанията именно тази „дълга опашка“ от малки обекти формира глобален пазар за над 5 трилиона долара в региони като Централна и Югоизточна Азия, Латинска Америка и Африка.

Първи резултати

nFuse вече отчита показатели, които значително надхвърлят индустриалните стандарти:

Над 70% приемане от търговците на дребно

Между 15% и 30% ръст на приходите на търговски обект

Внедряване за около 8 седмици вместо обичайните 18 месеца

Приложимост в различни FMCG вертикали – напитки, млечни продукти, храна за домашни любимци и търговия на едро

Какво казват инвеститорите?

„Стоян и Стефан познават бързооборотната индустрия отвътре и отвън и са си поставили амбициозната задача да решат проблема с неработещия модел на B2B електронната търговия. Вместо да изискват от търговците да променят поведението си, те използват изкуствения интелект, за да говорят на езика им през каналите, които вече използват“, казва Ивайло Симов, партньор в Eleven Ventures.

Как ще бъдат използвани средствата?

Новото финансиране ще бъде насочено към разширяване на присъствието на компанията в Европа, региона EMEA и Северна и Южна Америка. Паралелно с това nFuse ще разработва допълнителни продуктови модули в областта на плащанията и прогнозния анализ.

Бизнес моделът

Компанията работи по B2B SaaS модел, базиран на транзакции. Целта е разходът за една поръчка да падне под 1 долар, като едновременно с това се увеличат приходите на търговските обекти с между 15% и 30%.

С подход, който поставя навиците на търговеца в центъра на технологията, nFuse атакува един от най-трудните за дигитализация сегменти в световната търговия - малкия, фрагментиран ритейл.