Ремонт на жилище: Ето откъде да започнете първо, иначе ще загубите хиляди евро

Кое е най-важното при един ремонт

Въпреки че статистиката показва, че повече от половината купувачи на недвижими имоти търсят апартамент, където могат просто да си донесат куфарите, реалността често показва друго. Цели 85 процента от собствениците започват ремонти още през първата година след получаване на ключовете.

Изследванията ясно показват, че хората първо решават нещата, които веднага променят външния вид на пространството, докато по-скъпите и сложни интервенции умишлено се отлагат. Практиката в областта обаче налага едно неизбежно правило за всеки нов собственик: естетиката винаги може да почака, но скритите дефекти не.

Новите собственици инстинктивно искат да персонализират пространството, да премахнат следите от предишни наематели и да създадат хигиенично чист дом. Според глобални данни от платформи като Zopla, боядисването е най-честата първа стъпка, 57 процента от купувачите се решават на нея, защото е сравнително евтина и бърза и носи усещането, че апартаментът най-накрая е техен, пише Kurir.rs.

Проучванията на HIRI допълнително потвърждават, че работата през първата година обикновено е по-малка, фокусирана върху освежаване на стените и подовете. Твърдите повърхности са задължителни за мнозина, особено в по-стара сграда, която изисква незабавна визуална трансформация, според проучването на Kichler.

Национални проучвания, като това на Bright MLS, показват, че за над 56 процента от купувачите е от решаващо значение имотът да няма скрити дефекти и да не изисква незабавни ремонти. NAR отбелязва, че почти половината от купувачите все по-малко се съгласяват на компромиси, когато става въпрос за основното състояние на апартамента. Никой не иска непланирани разходи, но старите електрически инсталации, износените клапани, съмнителните тръби и следите от влага са абсолютен приоритет.

Повече от една пета от клиентите актуализират инсталациите си веднага след нанасяне. Пропускането на този етап поради прибързан монтаж на керамика или мебели може да доведе до сериозни щети. Правилото е ясно: това, което може да причини щети, се проверява и ремонтира първо, декорацията може да почака, но спукана тръба не може.

Когато инсталациите са осигурени и пространството е освежено с цвят, вниманието се измества към мокрите зони и кухнята, най-скъпите и технически взискателни зони. Банята е централната функционална точка на апартамента, защото съчетава тръби, влага и ежедневна употреба, така че нова баня често е начело в списъка с ранни работи, дори преди кухнята. Платформата Hemnet показва, че кухнята е естетически приоритет и най-желаният проект за 58% от планиращите сериозен ремонт. Поради високите цени на материалите и уредите, цялостен ремонт на кухнята обикновено се реализира, когато се осигури по-стабилен бюджет, представляващ короната на персонализирането на нов дом.

Чрез комбиниране на статистически желания и строителна практика се получава логична последователност от работи, която спестява както време, така и пари. Първата фаза включва проверка на инсталациите, управление на влагата и ремонт на дървени дограми, веднага след това мазилка, подови настилки и осветление за бърз визуален ефект. Втората фаза е цялостният ремонт на банята, докато третата включва изграждането и монтажа на нова кухня като най-голямата единична инвестиция.

Четвъртата и последна фаза остава за луксозни ремонти, събаряне на стени, промяна на разположението на стаите и монтаж на скъпи довършителни работи, с което успешно се завършва процесът на адаптация на апартамента.