Истината за къщите в Италия за 1 евро: Евтината сделка, която може да се окаже най-скъпото решение в живота ви

Ето какво може да се обърка

Идеята да купиш къща в Италия за 1 евро звучи като рядка възможност – почти като билет за нов живот. През последните години този модел привлича сериозен интерес, особено сред чужденци, които търсят достъп до имотен пазар извън собствените си държави.

На практика обаче зад офертата стои по-сложна схема, пише Biznis Kurir. Купувачите плащат депозит между 3000 и 5000 евро и се задължават да извършат пълна реконструкция на имота в рамките на две до три години. Ако срокът не бъде спазен, депозитът се губи.

Състоянието на къщите е ключово – повечето са изоставени от десетилетия и се намират в исторически части на малки градове. Това означава, че всяка намеса изисква одобрение, а административните процедури могат да се проточат дълго. В някои случаи купувачите губят време и средства още преди да са започнали реален ремонт.

Разходите също често се подценяват. Възстановяването на подобни имоти включва сериозни строителни дейности, а крайната сума може да надхвърли цената на ново строителство. Допълнително затруднение е намирането на строителни работници в по-малките населени места, което забавя проектите и увеличава риска от неспазване на сроковете.

Конкретни случаи показват как този модел работи на практика. Павел Дуракевич, който живее в Сицилия, посочва, че интересът към програмата е голям, но реалността често разочарова кандидатите заради комбинацията от разходи, бюрокрация и срокове.

Подобен опит има и 25-годишна американка от Флорида, която се отказва от покупка в Мусомели, след като се сблъсква с административни пречки и разходи от над 5000 евро само за документи. По думите й реалната цена на подобен проект почти винаги надхвърля първоначалните очаквания.

Австралиецът Дени Макабин също се отказва от къща, закупена за едно евро в същия град, след като не успява да намери работници за ремонт в рамките на изисквания срок. В крайна сметка връща имота, след като разходите за реконструкция се оказват значително по-високи от предвиденото.

Въпреки подобни случаи интересът към програмата остава висок. Липсата на ограничения за чужденци и ниската входна цена продължават да привличат кандидати, а в градове като Мусомели са продадени над 125 къщи от старта на инициативата през 2017 г.