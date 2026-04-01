Завърши ремонтът на две улици в българско село за 629 000 евро

Завърши изграждането на новите тротоари по улиците „Александър Стамболийски“ и „Асен Гаргов“ в Калояново, съобщи кметът на общината Младен Кичев, цитиран БТА. Ремонтните дейности по двете улици са финансирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и възлизат на обща стойност малко над 629 000 евро. Проектът се реализира по споразумение между министерството и местната власт.

От община Калояново уточняват, че има уверение след приемането на държавния бюджет тази година да бъде извършено и ново асфалтиране на ул. „Александър Стамболийски“. По този начин централната улица ще придобие напълно обновен облик и ще осигури по-висока безопасност както за шофьорите, така и за пешеходците.

Предстои и началото на реконструкцията на улиците „2-ра“ и „3-та“ в село Дълго поле. По време на ремонтните дейности движението ще бъде затруднено, но живущите ще имат достъп до домовете си. И този проект се финансира от МРРБ, като включва асфалтиране и изграждане на нови тротоари.

Стойността на ремонта на ул. „2-ра“ е 951 315 евро, а за ул. „3-та“ – 910 444 евро. Дейностите са част от усилията на общината за подобряване на инфраструктурата и условията за живот в населените места. От общината допълват, че продължава и строителството на нови сгради в двора на Дома за хора с деменция „Св. Св. Козма и Дамян“ в село Горна махала. Понастоящем там се обслужват 60 потребители, които ще бъдат преместени в новите къщи, осигуряващи по-добър комфорт на живот.

Проектът включва изграждането на четири нови социални услуги – три резиденции и една подкрепяща услуга. Създава се среда за резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция, както и Център за специализирана подкрепа за хора с увреждания и техните семейства. Общата стойност на инвестицията е 3 887 061 евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

