Рекорден брой фалшиви банкноти у нас, внимавайте за измами

Как да разпознаете фалшивите от истинските банкноти?

През 2025 г. в България е отчетен най-високият брой задържани фалшиви банкноти за последните 15 години, показват данни на Българската народна банка. Общият брой на неистинските купюри, иззети за този период, възлиза на 2896 броя. Последният случай с по-голям брой фалшиви банкноти датира от първото тримесечие на 2010 г., когато са били засечени 3327 броя.



По-голямата част от задържаните фалшификати са банкноти с номинал от 50 лева – цели 2748 броя, което представлява приблизително 95% от всички засечени случаи за тримесечието. Това е рекорд за този номинал от началото на статистическото наблюдение. Следват фалшивите банкноти от 100 лева – 91 броя, и от 20 лева – 51 броя.

Сравнението с предходното тримесечие показва рязък скок – тогава броят на задържаните фалшификати е бил значително по-нисък – 1249 броя. През второто тримесечие най-често фалшифицирани са били банкнотите от 100 лева – 661 броя, докато тези от 50 лева са били 533 броя.

През последните шест месеца се наблюдава тревожна тенденция – значително увеличаване на фалшивите пари в обращение. За сравнение, през последните десет години има едва два случая, в които броят на засечените фалшификати за тримесечие е надхвърлял хиляда броя.

Разпознаването на фалшиви банкноти започва с няколко основни признака. Първото нещо, на което трябва да се обърне внимание, е дали банкнотата е релефна. Вторият важен признак е водният знак. Това е част от банкнотата, където хартията е по-тънка и пропуска светлина по-лесно. При фалшификатите водният знак често липсва или е просто нарисуван, което си личи – светлината не преминава по същия начин.

Друг важен елемент е холограмната лента – при оригиналната банкнота тя променя светлосенките си, когато я движите. При фалшивите версии тези ефекти често са фиксирани и не се променят, тъй като са просто отпечатани. Накрая трябва да обърнете внимание на гърба на банкнотата. Фалшификаторите обикновено влагат усилия да имитират предната страна, тъй като тя е най-често разглеждана, но често неглижират гърба, където могат да се открият неточности и липсващи елементи.

