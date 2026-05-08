Радев ще бори високите цени с нови мерки, но няма да се разминем с нов външен дълг

Няма да се режат доходи, обеща новят премиер

Когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства и как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв - ще стане ясно след анализа, обяви новият премиер а България Румен Радев.

Относно инфлацията и високите цени на горивата Радев обяви, че още в понеделник ще бъде внесен пакет от законодателни промени, целящи засилване на контрола върху ценообразуването. "Не става въпрос за административен таван - това не съответства на принципите на пазарната икономика. Има обаче други механизми, които ще използваме докрай", категоричен бе лидерът на "Прогресивна България".

Запитан как ще се действа при евентуален по-висок бюджетен дефицит, Радев увери, че социалната сфера остава защитена. "Няма да се режат доходи - това е ясно. Няма да се режат и социални плащания", подчерта той, цитиран от "Фокус".

Той е категоричен, че основен приоритет остават бюджетът и финансовата стабилност.

Радев добави също, че ще има законови промени, които да доведат до скъсяване на веригата на доставки и до засилване на кооперирането на българските производители, така че да имат по-бърз и лесен достъп до пазара, а също до общински и държавни тържища. "Ще направим всичко възможно да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги, които го карат да продава почти на себестойност", добави Радев.

Сред основните задачи той открои приемането на бюджета, осигуряването на плащанията по ПВУ, както и избора на нов ВСС и инспекторат към него. Радев посочи, че работата ще се води в съответствие с Конституцията, разделението на властите и върховенството на закона.