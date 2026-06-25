Какво предвижда новият бюджет: Цигарите с по-високи цени от лятото

Планира се вдигане на акциза от тютюна до вейповете

Министерството на финансите публикува на сайта си законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода (АСБП) 2026 - 2028 г., която представлява мотивите към законопроекта. В текстовете на законопроекта откриваме, че са заложени мащабни изменения в Закона за акцизите и данъчните складове.

Промените предвиждат поетапно повишаване на акцизните ставки за всички видове тютюневи и алтернативни изделия, като първата вълна от увеличения влиза в сила от 1 август и ще се вдигне с 13 цента на кутия.

За цигарите специфичният акциз ще бъде:

77 евро на 1000 къса от 1 август 2026 г.

на 1000 къса от 1 август 2026 г. 82 евро на 1000 къса от 1 март 2027 г.

на 1000 къса от 1 март 2027 г. 87 евро на 1000 къса от 1 януари 2028 г.

*бел.ред. специфичният акциз се определя като фиксирана парична сума за конкретна мерна единица, например на литър, килограм, бройка или гигаджаул енергия. Той изобщо не се интересува от това колко струва самият продукт в магазина.

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В същото време пропорционалният акциз ще бъде:

21% от продажната цена от 1 август 2026 г.

20,5% от 1 март 2027 г.

20% от 1 януари 2028 г.

бел. ред. пропорционалният акциз се изчислява като процент от стойността на стоката (най-често от продажната цена на дребно). Тъй като се базира на цената, размерът на данъка се променя спрямо това колко скъп е продуктът.

При цигарите в България и ЕС се използва смесена структура. Има една твърда специфична ставка на 1000 къса плюс пропорционална ставка (процент от продажната цена). По този начин държавата си гарантира стабилен минимум приходи от евтините цигари, но печели повече и от по-скъпите марки.

Законопроектът предвижда и увеличение на минималния размер на акциза за цигарите, който не може да бъде по-нисък от:

120 евро на 1000 къса от 1 август 2026 г.

на 1000 къса от 1 август 2026 г. 126 евро на 1000 къса от 1 март 2027 г.

на 1000 къса от 1 март 2027 г. 132 евро на 1000 къса от 1 януари 2028 г.

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Освен цигарите се увеличават и акцизните ставки за останалите тютюневи и никотинови продукти: