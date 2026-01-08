Как ще се декралират доходи от Airbnb след еврото?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
В София има около 1207 активни Airbnb обяви. Това показват данните на AirDNA, към 4 февруари 2024 г. Имате имот, който отдавате под наем в Airbnb или в други платформи за краткосрочен наем? Ето какво се променя за вас след влизането в еврото:
Добрата новина за всички, които са в този бизнес, е, че няма нови правила за самото облагане на доходите от краткосрочно отдаване под наем след въвеждането на еврото. Режимите остават същите, каквито са и към момента. Това става ясно от подкаста на НАП и експертите от Евгения Попова – държавен експерт в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, и Нина Младенова – държавен експерт в дирекция „Обслужване“.
В голяма част от случаите доходите на физическите лица се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси. За да се прилага този режим обаче, трябва да са изпълнени конкретни условия.
Физическото лице може да се облага с патентен данък, ако едновременно са налице следните изисквания:
Когато тези изисквания не са налице, дейността се счита за търговска (хотелиерска). В този случай лицето се облага като търговец по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, независимо че няма регистрация по Търговския закон.
Данъкът е 15% върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДФЛ, като доходите се декларират по общия ред.
При патентен данък - до 31 януари 2026 г. се подава декларация в общината по местонахождение на имота. Ако дейността започва след тази дата декларацията се подава непосредствено преди започване. Декларацията за патентен данък вече ще се подава в евро.
Независимо от патентното облагане, лицата, които са извършвали дейност през 2025 г., имат задължение да подадат и годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДФЛ в НАП. Тази декларация се подава в периода 1 март – 30 юни 2026 г., попълва се Приложение № 7, като данните се вписват в лева.
При облагане като търговец в годишната данъчна декларация се попълва Приложение № 2; срокът отново е 1 март – 30 юни 2026 г., сумите се декларират в лева.
Когато физическо лице отдава краткосрочно имот чрез онлайн платформи като Airbnb или Booking, за него възниква задължение за специална регистрация по чл. 97а от ЗДДС, ако няма обща ДДС регистрация.
Тази регистрация трябва да се направи до 7 дни преди датата, на която данъкът става изискуем. При нея данъкът се дължи от получателя на услугата, няма право на данъчен кредит.
Важно е да се знае, че доходите от краткосрочно отдаване под наем формират облагаем оборот за целите на общата регистрация по ДДС. При достигане на законовия праг лицето е длъжно да се регистрира и по общия ред.
Тук ключова е датата на данъчния период. За периоди преди 1 януари 2026 г., дори ако декларациите се подават през януари 2026 г., те се попълват в лева. За периоди след 1 януари 2026 г. декларациите се подават в евро.
Независимо от това, всички плащания след 1 януари 2026 г. ще се извършват само в евро.
