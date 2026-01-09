BGN → EUR
Проучване: Кои са най-търсените професии у нас през 2026 г.?

Проучване: Кои са най-търсените професии у нас през 2026 г.?

bTV Бизнес екип

Регионът с най-голяма нужда от работна ръка е Пловдив

Около 53 000 компании планират да наемат нови служители през следващите 12 месеца, като търсенето ще обхване над 230 000 работници и специалисти с разнообразни умения и квалификации. Това показват резултатите от най-новото изследване на потребностите на работодателите от работна сила на Агенцията по заетостта за 2025 г., цитирано от БНР. Най-търсени ще са професиите машинен оператор, строител и сервитьор-барман, а сред висшистите и правоспособните кадри бизнесът ще има най-голяма нужда от учители, шофьори, медицински сестри и лекари.

Снимка: Getty Images / iStock

Спрямо предходното проучване броят на фирмите, които възнамеряват да наемат персонал през идната година, намалява с над 5400. В същото време предприятията, предвиждащи съкращения, са 14 400 при 17 300 година по-рано. Данните в документа сочат, че през следващите 12 месеца е вероятно да бъдат закрити около 89 400 работни места.

По структура на търсенето се очаква най-голяма нужда от над 128 000 квалифицирани специалисти. Освен това ще се търсят около 49 000 кадри с правоспособност или висше образование, както и близо 54 000 души без квалификация. Регионът с най-голяма заявена потребност от работна сила е Пловдивска област, където се очаква търсене на над 27 000 работници и специалисти, което представлява близо 12% от общите нужди в страната. След нея се нареждат София-град и Благоевград.

Търсите нова работа през 2026 г.? LinkedIn посочва най-бързо растящите длъжности

Най-сериозни затруднения при намирането на квалифициран персонал изпитват работодателите в секторите търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. В тези сфери близо 11 000 работодатели, или около една трета от всички, посочват проблеми с осигуряването на нужните кадри.

Проучването отчита още, че в хоризонт от 3 до 5 години ще има търсене на над 160 000 специалисти с висше образование, основно в направленията Здравни грижи“, Педагогика“, Медицина“, Туризъм“ и Икономика“. Паралелно с това ще са необходими и над 166 000 специалисти със средно образование, като най-често търсените професии ще бъдат в търговията на едро и дребно, строителството, хотелиерството и ресторантьорството.

