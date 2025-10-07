Имам студентски кредит. Могат ли да ми го опростят?

Кандидатите трябва да са до 35 години и да не притежават вече същата степен на образование

У нас висшето образование често върви ръка за ръка със сериозно финансово предизвикателство – такси, наеми за общежития и д.р. За мнозина решението идва под формата на студентски кредит – възможност, уредена от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, който действа от 2008 г. и е актуализиран през 2024 г.

Но какво точно представлява този кредит и по-важното има ли шанс някой ден държавата да го опрости?

Какво е студентски кредит?

Снимка: iStock

За да рзберем повече за студентските заеми, кой може да ги използва и по какън начин ни пази закона, поглеждаме към „Законът за кредитиране на студенти и докторанти“.

Студентският кредит е държавно гарантиран заем, който банките отпускат на студенти и докторанти в редовна форма на обучение. Той може да бъде за:

такси за обучение – парите се превеждат директно към университета;

издръжка – при определени условия, например когато студентът има дете (чл. 5, ал. 2).

Кандидатите трябва да са до 35 години и да не притежават вече същата степен на образование. Кредитът се отпуска в евро, без нужда от поръчители, обезпечения или допълнителни такси (чл. 19).

Държавата стои зад него – гарантира главницата и лихвите, и дори плаща част от задължението в определени случаи (чл. 4).

Кога се връща студентският кредит?

Снимка: iStock

Добрата новина е, че връщането започва едва една година след завършването (чл. 23). Този период се нарича гратисен – време, през което студентът не дължи нито вноски, нито лихви към банката. След това кредитът се погасява на равни месечни вноски за 10 години (чл. 24).

Може ли студентският кредит да бъде опростен?

Да, но в определени случаи, предвидени изрично в закона.

Според чл. 27 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, държавата погасява непогасената част от кредита (главница и лихви), ако настъпи едно от следните събития:

Смърт на кредитополучателя

В този случай наследниците не дължат връщане на сумата, която държавата изплати на банката.

Трайна неработоспособност 70% или над 70% за повече от 3 години

Тогава държавата поема остатъка от задължението и кредитът се счита за напълно погасен.

Раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години след изтичането на гратисния период.

Това е може би най-оптимистичната и социално насърчаваща разпоредба – кредитът може да бъде опростен при разрастване на семейството. Правото се ползва от един от родителите, ако и двамата имат студентски кредити.

За да се приложи опрощаването, кредитополучателят трябва да уведоми банката и да представи съответните документи (акт за раждане, решение на ТЕЛК и т.н.), след което банката подава искане до Министъра на образованието и науката (чл. 27, ал. 3–4). Държавата изплаща сумата на банката, а студентът е освободен от дълга.

А ако просто не мога да плащам?

В закона няма предвидено опрощаване по икономически причини например безработица или нисък доход. Все пак е възможно отсрочване на вноските при временна неработоспособност или записване на следваща образователна степен.

Отсрочването обаче не означава опрощаване – плащането просто се измества във времето.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN