Имам студентски кредит. Могат ли да ми го опростят?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Кои са най-добрите страни за емигранти в Азия?
Половината от десетте най-добри държави за чужденци в света са в Азия
Кандидатите трябва да са до 35 години и да не притежават вече същата степен на образование
У нас висшето образование често върви ръка за ръка със сериозно финансово предизвикателство – такси, наеми за общежития и д.р. За мнозина решението идва под формата на студентски кредит – възможност, уредена от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, който действа от 2008 г. и е актуализиран през 2024 г.
Но какво точно представлява този кредит и по-важното има ли шанс някой ден държавата да го опрости?
За да рзберем повече за студентските заеми, кой може да ги използва и по какън начин ни пази закона, поглеждаме към „Законът за кредитиране на студенти и докторанти“.
Студентският кредит е държавно гарантиран заем, който банките отпускат на студенти и докторанти в редовна форма на обучение. Той може да бъде за:
Кандидатите трябва да са до 35 години и да не притежават вече същата степен на образование. Кредитът се отпуска в евро, без нужда от поръчители, обезпечения или допълнителни такси (чл. 19).
Държавата стои зад него – гарантира главницата и лихвите, и дори плаща част от задължението в определени случаи (чл. 4).
Добрата новина е, че връщането започва едва една година след завършването (чл. 23). Този период се нарича гратисен – време, през което студентът не дължи нито вноски, нито лихви към банката. След това кредитът се погасява на равни месечни вноски за 10 години (чл. 24).
Да, но в определени случаи, предвидени изрично в закона.
Според чл. 27 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, държавата погасява непогасената част от кредита (главница и лихви), ако настъпи едно от следните събития:
В този случай наследниците не дължат връщане на сумата, която държавата изплати на банката.
Тогава държавата поема остатъка от задължението и кредитът се счита за напълно погасен.
Това е може би най-оптимистичната и социално насърчаваща разпоредба – кредитът може да бъде опростен при разрастване на семейството. Правото се ползва от един от родителите, ако и двамата имат студентски кредити.
За да се приложи опрощаването, кредитополучателят трябва да уведоми банката и да представи съответните документи (акт за раждане, решение на ТЕЛК и т.н.), след което банката подава искане до Министъра на образованието и науката (чл. 27, ал. 3–4). Държавата изплаща сумата на банката, а студентът е освободен от дълга.
В закона няма предвидено опрощаване по икономически причини например безработица или нисък доход. Все пак е възможно отсрочване на вноските при временна неработоспособност или записване на следваща образователна степен.
Отсрочването обаче не означава опрощаване – плащането просто се измества във времето.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Половината от десетте най-добри държави за чужденци в света са в Азия
Близо 3/4 от работещите смятат, че ваучерите увеличават покупателната им способност
Светът на свръхбогатите продължава да разширява границите на разкоша