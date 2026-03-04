Как се избира нов подуправител на БНБ?

Димитър Радев трябваше да предложи кандидат

Днес изтича срокът, в който управителят на Българска народна банка Димитър Радев трябваше да предложи кандидат за подуправител, който да оглави управление „Емисионно“ на централната банка. Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“, предава БНТ.

Снимка: БГНЕС,

Номинацията е направена въз основа на решение на Народно събрание на Република България от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура по избор на подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“. Решението е прието на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.

Кандидатът следва да представи документи, удостоверяващи завършена образователна степен най-малко „магистър“, както и професионален опит в областта на икономиката, финансите и банковото дело.

След проверка на документите и допускане до процедурата, кандидатът ще бъде изслушан във финансовата комисия към парламента, след което кандидатурата ще бъде подложена на гласуване в пленарната зала. БНБ няма отделен подуправител, ръководещ управление „Емисионно“, от юли 2024 г., когато Управителният съвет освободи Андрей Гюров от поста.

Съдебните спорове по случая продължават, но Гюров официално напусна банката, след като в средата на февруари тази година зае поста служебен министър-председател. Карина Караиванова разполага с дългогодишен опит в сферата на публичните финанси и финансовия сектор, заемала е ръководни длъжности в Министерството на финансите, включително заместник-министър, била е председател на Комисията за финансов надзор, а в момента представлява България в Съвета на директорите на Европейска банка за възстановяване и развитие.

