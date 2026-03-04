×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
Последвайте ни
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
БГ Бизнес Как се избира нов подуправител на БНБ?

Как се избира нов подуправител на БНБ?

bTV Бизнес екип

Димитър Радев трябваше да предложи кандидат

Днес изтича срокът, в който управителят на Българска народна банка Димитър Радев трябваше да предложи кандидат за подуправител, който да оглави управление „Емисионно“ на централната банка. Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ и ръководител на управление „Емисионно“, предава БНТ.

Снимка: БГНЕС,

Номинацията е направена въз основа на решение на Народно събрание на Република България от 25 февруари 2026 г. за откриване на процедура по избор на подуправител на БНБ – ръководител на управление „Емисионно“. Решението е прието на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 89, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 13, ал. 2 от Закона за Българската народна банка.

Кандидатът следва да представи документи, удостоверяващи завършена образователна степен най-малко „магистър“, както и професионален опит в областта на икономиката, финансите и банковото дело.

Левът почти изчезна: 3,9 млрд. лв. остават извън БНБ

След проверка на документите и допускане до процедурата, кандидатът ще бъде изслушан във финансовата комисия към парламента, след което кандидатурата ще бъде подложена на гласуване в пленарната зала. БНБ няма отделен подуправител, ръководещ управление „Емисионно“, от юли 2024 г., когато Управителният съвет освободи Андрей Гюров от поста.

Съдебните спорове по случая продължават, но Гюров официално напусна банката, след като в средата на февруари тази година зае поста служебен министър-председател. Карина Караиванова разполага с дългогодишен опит в сферата на публичните финанси и финансовия сектор, заемала е ръководни длъжности в Министерството на финансите, включително заместник-министър, била е председател на Комисията за финансов надзор, а в момента представлява България в Съвета на директорите на Европейска банка за възстановяване и развитие.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата