×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
Последвайте ни
1 USD
1.1698 BGN
Петрол
79.58 $/барел
Bitcoin
$68,205.3
БГ Бизнес Как се компенсира спирането на шести блок на АЕЦ „Козлодуй"?

Как се компенсира спирането на шести блок на АЕЦ „Козлодуй"?

bTV Бизнес екип

Блокът е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока

Спиране на шести блок на АЕЦ „Козлодуй" се компенсира чрез производство на електроенергия от слънце през деня и от вода през нощта. Това сочи справка за оперативния баланс на Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Очакванията са след отстраняване на повредата шести блок отново да бъде въведен в експлоатация. При работа на двата блока те осигуряват около 40% от електроенергията в страната, предава БНТ. 

Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

Блокът е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.  След изпълнение на планираните ремонтни дейности Шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график. Натоварването му е 1048 мегавата, е видно в сайта на атомната електроцентрала.

Около обяд най-голям дял от производството – над 44% – идва от фотоволтаичните централи. След тях се нареждат ядрената енергия и електроенергията от топлоелектрическите централи. След стъмване основният принос към производството има водноелектрическата енергия, следвана от ядрените мощности и тецовете.

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй

Според оперативните данни на ЕСО от началото на годината производството на електроенергия намалява с 2,24%, докато потреблението нараства с 4,95%. Данните показват още, че темпът на ръст при потреблението се забавя, след като в началото на февруари беше близо 10%. Намалява производството от базовите централи с над 16%, докато при водноелектрическите централи се отчита увеличение от почти 140%.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата