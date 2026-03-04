Как се компенсира спирането на шести блок на АЕЦ „Козлодуй"?

Блокът е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока

Спиране на шести блок на АЕЦ „Козлодуй" се компенсира чрез производство на електроенергия от слънце през деня и от вода през нощта. Това сочи справка за оперативния баланс на Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Очакванията са след отстраняване на повредата шести блок отново да бъде въведен в експлоатация. При работа на двата блока те осигуряват около 40% от електроенергията в страната, предава БНТ.

Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

Блокът е спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. След изпълнение на планираните ремонтни дейности Шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график. Натоварването му е 1048 мегавата, е видно в сайта на атомната електроцентрала.

Около обяд най-голям дял от производството – над 44% – идва от фотоволтаичните централи. След тях се нареждат ядрената енергия и електроенергията от топлоелектрическите централи. След стъмване основният принос към производството има водноелектрическата енергия, следвана от ядрените мощности и тецовете.

Според оперативните данни на ЕСО от началото на годината производството на електроенергия намалява с 2,24%, докато потреблението нараства с 4,95%. Данните показват още, че темпът на ръст при потреблението се забавя, след като в началото на февруари беше близо 10%. Намалява производството от базовите централи с над 16%, докато при водноелектрическите централи се отчита увеличение от почти 140%.

