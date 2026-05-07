Продажбите на дребно у нас са нараснали най-много в целия ЕС

България отчита най-голямото годишно увеличение на продажбите на дребно в Европейския съюз през март 2026 г., като обемът им нараства с 12,4 на сто спрямо същия месец на миналата година, показват сезонно изгладени и календарно коригирани предварителни данни на Евростат.

На месечна база - спрямо февруари, продажбите на дребно в България също нарастват - с 2,1 на сто, след увеличение от 2,2 на сто през февруари. През януари българските търговци на дребно отчетоха спад от 0,4 на сто. На равнище ЕС обемът на търговията на дребно през март се увеличава с 0,3 на сто спрямо предходния месец, докато в еврозоната се отчита спад от 0,1 на сто.

През февруари продажбите на дребно намаляха както в ЕС, така и в еврозоната – съответно с 0,5 и 0,3 на сто. На годишна база продажбите на дребно в ЕС се увеличават с 1,9 на сто, а в еврозоната – с 1,2 на сто.

Сред държавите членки, за които има налични данни, след България най-голям годишен ръст на продажбите на дребно през март е отчетен в Унгария – с 8,2 на сто, Малта – със 7,5 на сто, и Дания – с 6,9 на сто.

Спад на годишна база е отчетен единствено в Румъния – с 2,3 на сто, и Германия – с 2 на сто.

По сектори, на месечна база в ЕС продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия намаляват с 0,1 на сто, при нехранителните продукти се отчита ръст от 1 на сто, а при автомобилните горива в специализираните магазини – спад от 0,8 на сто.

В еврозоната продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия намаляват с 0,3 на сто, нехранителните продукти нарастват с 0,6 на сто, а продажбите на автомобилни горива се свиват с 1,6 на сто.

Сред страните членки най-голям месечен ръст на продажбите на дребно е отчетен в Словения – с 4,3 на сто, Люксембург – с 4 на сто, и Белгия – с 3,6 на сто. Най-значителен спад е регистриран в Германия – с 2,1 на сто, следвана от Малта – с 0,4 на сто, както и Италия и Латвия – с по 0,1 на сто. На годишна база в ЕС продажбите на храни, напитки и тютюн нарастват с 1 на сто, при нехранителните продукти се отчита ръст от 3,1 на сто, а при автомобилните горива – спад от 0,1 на сто.

В еврозоната продажбите на храни, напитки и тютюн се увеличават с 0,8 на сто, нехранителният сектор отчита ръст от 2,3 на сто, а продажбите на моторни горива намаляват с 2,1 на сто.