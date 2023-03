Принц Кирил Сакскобургготски открива най-големия кариерен форум за българи в чужбина

Bulgaria Wants You

Лондон в очакване на над 1000 българи на 2 април

В изборния ден – 2 април, ще се проведе най-мащабният кариерен форум за българи в чужбина „Кариера и живот – защо в България?“. Негови организатори са основателите на платформата Bulgaria Wants You – Иван Христов и Андрей Арнаудов, а bTV Media Group е партньор на инициативата.

Събитието в сградата на Кралското географско дружество в британската столица ще приеме над 1000 българи, тъй като свободните места в залата вече са изчерпани и регистрациите са преустановени. Своеобразен домакин е Негово Царско Височество Кирил, Княз Преславски и Херцог Саксонски. Именно той ще приветства първи гостите в залата и официалните лица.

Снимка: Bulgaria Wants You

„За мен е голяма чест и удоволствие да взема участие в събитието, организирано от Bulgaria Wants You в Лондон. Според мен този форум е печеливш за всички, тъй като позволява на България да привлече най-добрите таланти от емигрантската общност, като в същото време позволява на българските професионалисти в чужбина да научат повече за възможностите за кариера и живот, които се предлагат в момента в България. За последните 20 години, откакто съм в Лондон, имах възможността да се срещна с редица изключителни български професионалисти, мнозина от които биха се възползвали от възможността да се върнат в България, ако имаха атрактивна оферта за работа, но тази връзка между компаниите и хората не беше лесна досега. Вярвам, че Bulgaria Wants You ще направи тази връзка много по-достъпна.“ – коментира принц Кирил.

Снимка: Bulgaria Wants You

„За нас е истинска чест и признание, че Принц Кирил Сакскобургготски прие поканата да бъде част от събитието в Лондон. Той ще открие официално втория ни кариерен форум за българи в чужбина. Сигурни сме, че неговото присъствие ще придаде допълнителна стойност на форума и искрено му благодарим, че припозна нашата кауза като своя.“ – споделя Иван Христов.

„Благодарен съм, че сме успели да спечелим доверието на хората зад граница, както и че те, също като нас, вярват, че в България имаме бъдеще и можем да бъдем щастливи у дома. Всичко зависи от собствената ни воля и инициативност. Огромният интерес към нашите срещи на живо още веднъж ни показва, че има смисъл да продължаваме да работим за голямата ни цел. Благодаря!“- коментира Андрей Арнаудов.

"Единственото ни послание е че няма еднопосочен билет и че трябва да имаме избор да се върнем":

Лекторите, поканени в Лондон, ще бъдат българи, които са популярни в цял свят, а имената им са синоним на ненадминати постижения и респект. Те ще разкрият своите тайни за успех, както и ценностите и принципите, които са следвали през целия път, за да достигнат до него. Специално за събитието в Лондон ще пристигнат футболистът Димитър Бербатов, както и първият български актьор с Оскар – Димитър Маринов. Двамата ще се изявят като лектори на сцената редом до топ предприемачи и мениджъри на международни компании.

Кариерният форум на Острова ще бъде подкрепен и от бизнеса, чиито представители ще разказват за кариерните възможности в България и за свободните работни позиции в техните компании. Участие ще вземат най-отговорните работодатели в страната, чиито условия на труд и икономически стимули са на европейско ниво.