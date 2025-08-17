Няма да повярвате колко е спечелила Сара Джесика Паркър от „Сексът и градът"

С чифт обувки на Маноло Бланик Сара пресъздаде емблематичната Кари Брадшоу

От 1998 до 2004 г. Сара Джесика Паркър печели около 50 милиона долара за първите три сезона на „Сексът и градът“ и 147 милиона долара за последните три, което прави общо приблизително 200 милиона долара от 94 епизода на оригиналния сериал.

Носителката на награда „Еми“ за праймтайм получи 15 милиона долара за първия пълнометражен филм „Сексът и градът“ и 20 милиона долара за продължението, докато колежките ѝ Синтия Никсън и Кристин Дейвис спечелиха по 3 милиона долара за първия филм. Паркър получава по 1 милион долара на епизод през първия сезон на възродения филм от 2021 г. „И точно така…“, който се проточи в десет епизода и увеличи общите ѝ приходи от франчайза до 250 милиона долара.

С чифт обувки на Маноло Бланик Сара Джесика Паркър пресъздаде Кари Брадшоу. Тя съчетаваше остроумие и предизвикателство, карайки романтиката и приятелството да се чувстват като части от една и съща история. Паркър работи повече от пет десетилетия в театрални и филмови продукции, постигайки най-големия си търговски успех с романтичния комедийно-драматичен сериал на HBO, пише The Richest.

Тя дебютира на Бродуей на единадесетгодишна възраст във възраждането на „Невинните“ през 1976 г., а по-късно играе главната роля в бродуейския мюзикъл „Ани“ през 1979 г. Сара се появява за първи път в главни филмови роли в драмите от 1984 г. „Footloose“ и „Firstborn“, а по-късно постига световно признание, играейки Кари Брадшоу в „Сексът и градът“ на HBO от 1998 до 2004 г. Сериалът на HBO, адаптиран по едноименната книга на Кандис Бушнел от 1997 г., се развива в Ню Йорк и проследява четири жени.

По-късно франчайзът включваше сериала-предистория на CW „Дневниците на Кари“ и продължението на HBO Max „И точно така…“, чиято премиера беше през декември 2021 г. Паркър първоначално отказва „Сексът и градът“ поради по-строгите изисквания за график на телевизията в сравнение с по-ранната ѝ работа във филмите и театъра.

Колко е спечелила Сара Джесика Паркър от франчайза „Сексът и градът“?

Сексът и градът: Сезони 1–3 - печалба от 50 милиона долара

Сексът и градът: Сезони 4–6 - печалба от 147 милиона долара

Сексът и градът - печалба от 15 милиона долара

Сексът и градът 2- печалба от 20 милиона долара

И просто ей така… Сезон 1- печалба от 10 милиона

Общи очаквани приходи от франчайз -250 милиона долара

