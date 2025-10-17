Европейска страна премахва данъците за родители с 2 или повече деца

За деца ще се считат всички непълнолетни, студенти до 25-годишна възраст

Полският президент Карол Навроцки обяви нова мярка, която предвижда пълно освобождаване от данък общ доход (ДДФО) за родители, отглеждащи две или повече деца. Според властите, това ще облекчи значително семейните бюджети и ще даде допълнителен стимул за отглеждане на деца в страната. По изчисления на Президентската канцелария, едно обикновено семейство ще спестява около 220 евро месечно, предава Roznan Daily.

Снимка: iStock

Новото данъчно облекчение ще важи не само за биологични родители, но и за законни настойници, приемни семейства, както и за хора, които издържат пораснали деца, все още учещи във висши учебни заведения. За деца ще се считат всички непълнолетни, студенти до 25-годишна възраст, както и възрастни с увреждания, които получават грижи или социална подкрепа. Изключение правят само женени деца и тези, които пребивават в институции за целодневна грижа.

Освен премахването на данъка, се предвижда и повишаване на прага за съвместно данъчно облагане за семейни двойки – от досегашните 27 600 евро до 32 200 евро. Това ще позволи на семействата да задържат по-голяма част от доходите си, което според правителството ще насърчи съжителството и семейния модел.

Новите правила ще влязат в сила от 2027 г., когато ще се подава данъчната декларация за доходите от 2026 г. Това дава време на домакинствата да се подготвят и да планират как да използват бъдещите си спестявания. Президентът Навроцки подчерта, че политиките в подкрепа на семействата са сред основните приоритети на управлението му и ще останат такива и занапред.

Финансирането на реформата ще бъде осигурено чрез по-ефективно събиране на други данъци – най-вече ДДС и корпоративен данък. Според анализатори, това е една от най-сериозните данъчни промени в Полша през последните години и сигнал за силна политическа воля в подкрепа на родителите.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN