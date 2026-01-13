BGN → EUR
Приходите от нощувки в България растат с 16,2% през ноември на годишна база

Приходите от нощувки в България растат с 16,2% през ноември на годишна база

bTV Бизнес екип

През ноември общата заетост на леглата е 26,2%

Приходите от нощувки в България през ноември нараснаха с 16,2% спрямо същия месец на предходната година и достигнаха 98,4 млн. лв., като 65,3 млн. лв. са реализирани от български граждани, а 33,1 млн. лв. от чуждестранни посетители, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Според данните на НСИ, през октомври приходите също бяха отбелязали ръст на годишна база с 16,1% до 113,3 млн. лв.

Снимка: Instagram/iStock

През ноември общата заетост на леглата е 26,2%, което представлява увеличение с 0,4 процентни пункта спрямо същия месец на предходната година. Най-висока е заетостта в обектите с 4 и 5 звезди – 34%, следват тези с 3 звезди – 24,9%, а най-ниска е в местата с 1 и 2 звезди – 17,2%. Общият брой на нощувките през ноември достига 1 027 700, което е с 8,8% повече спрямо година по-рано. Българските граждани реализират 737 400 нощувки, а чуждестранните посетители – 290 300. През същия месец в страната функционират 2 166 обекта с 10 или повече легла, което показва стабилна база за туристическо настаняване.

КЗП започва проверки преди началото на зимния туристически сезон

През последния месец Комисията за защита на конкуренцията (КЗП) започна засилени проверки преди началото на активния зимен туристически сезон, съобщиха от институцията. Целта е да се гарантира спазването на законовите изисквания от страна на туроператори и турагенти.

От КЗП напомнят, че туроператорите и турагентите трябва да имат регистрация, която да осигурява безопасността и правата на потребителите. Задължително е да се предоставят ясни и пълни условия за туристическото пътуване, а също така всички търговци трябва да имат застраховка Отговорност на туроператора“, която покрива щети при несъстоятелност на компанията.

 

