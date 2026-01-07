Електронни винетки се продават онлайн на завишени цени

Това предупреждават от Националното тол управление

От Националното тол управление (НТУ) предупреждават, че в различни интернет платформи се предлагат електронни винетки на по-високи от официалните цени, като към тях се начисляват скрити или необосновани допълнителни такси. От институцията призовават шофьорите да бъдат особено внимателни и да закупуват е-винетки единствено от официалната интернет страница www.bgtoll.bg, мобилното приложение или от партньорската мрежа, където цените са фиксирани и не се добавят допълнителни разходи, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“, предава БТА.

Снимка: Getty Images / iStock

От НТУ уточняват, че през 2026 г. цените на електронните винетки няма да бъдат променяни и ще бъдат изписвани едновременно в евро и в лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран валутен курс и няма да изисква никакви допълнителни действия от страна на потребителите.

През януари плащанията в брой ще могат да се извършват както в лева, така и в евро, в съответствие с правилата за въвеждане на единната европейска валута. Всички електронни плащания обаче ще се осъществяват единствено в евро, допълват от тол управлението.

За 2026 г. цените на е-винетките са определени, както следва: годишна винетка – 49,60 евро (97 лева), тримесечна – 27,61 евро (54 лева), месечна – 15,34 евро (30 лева), седмична – 7,67 евро (15 лева), уикенд – 5,11 евро (10 лева) и еднодневна – 4,09 евро (8 лева). Новите условия влизат в сила от 3 февруари 2026 г. От същата дата – 3 февруари 2026 г. – ще бъде въведена и еднодневната електронна винетка. Тя ще важи за леки автомобили с маса до 3,5 тона и ще дава право на ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

По данни на Националното тол управление, през 2025 г. приходите от винетни такси са достигнали 330 млн. лева, а постъпленията от такси за автомобили над 3,5 тона са възлизали на 671 млн. лева. В началото на месеца директорът на НТУ проф. Олег Асенов съобщи, че общите приходи от тол системата към момента са 1,32 млрд. лева.

