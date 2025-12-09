BGN → EUR
БГ Бизнес При какви условия ще се обменят банкноти и монети от левове в евро?

При какви условия ще се обменят банкноти и монети от левове в евро?

bTV Бизнес екип

Къде може да обменяте?

Обмяната на банкноти и монети от левове в евро се извършва при спазване на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Кредитните институции предоставят на Българската народна банка информация за извършваните от тях услуги по определен от централната банка ред.

Българската народна банка осигурява изтеглянето, съхранението и унищожаването на банкноти и монети в левове. Обмяната на повредени банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс се извършва по ред, определен с наредба на Българската народна банка.

„Бурканбанк“: Какво да правим със събраните стотинки преди еврото?

Банките и „Български пощи“ ЕАД поставят на видно място в помещенията си информация за условията на извършваните от тях услуги по относимите разпоредби от Закона за въвеждане на еврото в Република България и я публикуват на интернет страниците си.

Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. През първите 6 месеца след въвеждането на еврото (1 януари – 30 юни 2026 г.) банкноти и монети могат да се обменят безплатно от левове в евро и в кредитните институции (банките). За същия период „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро само в населени места, където няма офиси или клонове на кредитна институция. След изтичане на първите 6 месеца от въвеждането на еврото (1 юли – 31 декември 2026 г.) кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще могат да начисляват такса за тази услуга.

Къде се нарежда еврото по престиж и сигурност на световните валути?

След изтичане на 12 месеца от въвеждането на еврото кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят тази услуга.

