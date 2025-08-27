Потребителската такса при лекарите може да поскъпне – колко ще плащаме

Пациентските организации се обявиха против предложението

Българският лекарски съюз (БЛС) предложи потребителската такса при личните лекари и при специалистите да бъде увеличена. Според организацията актуализацията е задължителна, като точният размер ще бъде определен след обсъждания.

Един от вариантите е таксата да бъде процент от минималната работна заплата, което би увеличило сегашната сума от 2,90 лв. до близо 11 лв. Причината за предложението е, че потребителската такса е останала непроменена повече от десет години.

Пациентските организации критикуват предложението

Пенка Георгиева, председател на пациентските организации „Заедно с теб“, коментира пред bTV Бизнес Новините, че предложението е некоректно и може да ограничи достъпа на пациентите до медицинска помощ.

„Много граждани вече изпитват затруднения при осигуряването на качествено лечение. Увеличението на таксата предполага и допълнителни разходи за вторични прегледи, лабораторни изследвания и преглед при специалисти“, посочи Георгиева.

Тя допълни, че Българският лекарски съюз трябва да предложи сериозни реформи в здравеопазването, които реално да гарантират достъп до лечение. По думите й, твърдението, че таксата е замразена на 2,90 лв. повече от 10 години, не е напълно вярно.

Справка на „Заедно с теб“ показва, че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2025 г. е над 9 млрд. лв., спрямо около 3 млрд. лв. през 2015 години. Георгиева подчерта, че вместо да се съсредоточават само върху потребителската такса, от съюза трябва да отчетат значителното увеличение на приходите.

Тя отбеляза и че в Европа потребителските такси са по-високи, но голяма част от лекарствата там са безплатни. В България обаче пациентът трябва да покрива не само таксите и изследванията, но и самото лечение.

От БЛС защитават увеличението

„Загубила е изцяло функциите си (таксата), т.е. нито дофинансира системата, нито спира големия поток от хора, т.е. трябва да бъде индексирана и то да бъде така нормативно определена, че да се индексира с някакъв осигурителен доход или с МРЗ, сега дали ще е процент, дали ще е свързана с друг показател свързана“, коментира Георги Миндов, член на Управителния съвет на Българския лекарски съюз, пред БНТ.

Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, коментира, че цената на таксата трябва да отразява ролята й в системата и да компенсира натрупаното обезценяване.

„В противен случай, ако тя остане на такива нива и по този начин и механизъм, по който се заплаща и не от всички и т.н. тази липса в ръста трябва да се компенсира от някъде, а това може да стане през допълнително само за това увеличаване на бюджет“, допълни Киров.

