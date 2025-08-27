Уикенд в Полша: Колко ще ви струва кратко пътуване до Катовице?

Тази година Полша е най-популярната европейска дестинация

Докато южната част на Европа примамва с море и плажове, Централна Европа предлага изгодни и дестинации за кратки пътувания. Един от по-слабо познатите, но популярни градове е Катовице. Тя е индустриалното сърце на Силезия в южна Полша и е един от най-големите градове в страната. Градът съчетава модерна архитектура, традиционна кухня и богата история, като същевременно остава много по-достъпен от традиционните туристически локации. Нашият екип проверява колко би ви струвала кратка почивка в Полша тази година.

Снимка: Стефани Боова

Колко струва кратко пътуване до Катовице?

Какви са опциите за настаняване и хранене?

Какви забележителности можете да посетите?

Самолетни билети

Най-удобният начин да стигнете до Катовице е със самолет. Има директни полети от Бургас до Катовице, както и много опции с прикачване през Варшава. Друг удобен вариант е да пътувате директно от София до Краков и след това да изполвате автобус или влак до Катовица. Полетът трае около 2 часа, а цените за двупосочен билет варират от 35 до 70 евро, в зависимост от периода на резервацията и желания от вас багаж.

Летището се намира на около 30 км от центъра на града, а трансферите са лесно организирани чрез автобуси, които пътуват на всеки 30 минути.

Снимка: Стефани Боова

Настаняване

Катовице предлага разнообразие от настаняване, както бутикови хотели така и апартаменти под наем. Цените за една нощ в бюджетен хотел започват от 22–25 евро, докато хотели от среден клас в центъра или близо до главната жп гара са на цени между 40 и 55 евро на вечер.

За две нощувки за двама в комфортен хотел може да очаквате разход от около 80 до 110 евро. Апартаментите под наем също са разпространени и често са на по-достъпни цени, особено при ранна резервация.

Храна

Полша определено се слави със своята традиционна кухня. Обяд в заведение от среден клас (mleczny bar) струва около 6–8 евро на човек, а вечеря в ресторант със сервитьори – между 25 и 35 евро за двама.

Снимка: Стефани Боова

Не пропускайте да опитате пироги (полски пелмени), журек (кисела супа със свинско и яйца) и местната версия на кебапа – zapiekanka (полуотворен сандвич със сирене и гъби).

Печива и сладкиши можете да намерите почти навсякъде – кроасаните започват от 0,50 евро, а добро кафе в централна част ще ви струва около 1,50 – 2 евро. Местната бира е около 2–2,50 евро, а бутилка вино в супермаркетите – между 4 и 6 евро.

Снимка: Стефани Боова

Транспорт

Катовице има отлична градска мрежа. Единичен билет за автобус или трамвай е около 1 евро, а дневна карта струва около 3 евро. Такситата са налични, но Uber и Bolt често излизат по-евтино, особено при кратки разстояния.

От летището до града има директен автобус (линия AP), който струва около 4 евро и пътува приблизително 40 минути. Ако решите да наемете автомобил, цените започват от 15 евро на ден.

Снимка: Стефани Боова

Забележителности

Катовице може да няма средновековния чар на Краков, но компенсира с модерен облик и индустриално наследство. Едно от задължителните места е Музеят на Силезия, разположен на територията на бивша мина. Комбинира подземни изложби с архитектурно впечатляваща структура. Билетът струва около 4 евро. Друго интересно място е Spodek – футуристична спортна зала, често използвана за концерти и фестивали. Ако търсите спокойна разходка, паркът Valley of Three Ponds е зелена зона, идеална за пикник, колело или просто отдих.

Катовице също така е удобна база за еднодневни екскурзии – Краков е само на 1 час с влак, а Аушвиц е на около 40 минути път с автобус или кола.

Снимка: Стефани Боова

