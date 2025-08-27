Докъде са пътували най-много българите през юли?

През юли 2025 г. българските граждани са осъществили 1 006.3 хил. пътувания в чужбина

През юли 2025 г. българските граждани са осъществили 1 006.3 хил. пътувания в чужбина, което представлява увеличение от 16.8% спрямо същия месец на 2024 г. Повишение се наблюдава при всички проследявани цели на пътуванията.

Снимка: iStock

Най-много пътувания са реализирани към: Гърция (261.7 хил.), Турция (253.2 хил.), Румъния (91.7 хил.), Германия (56.7 хил.), Сърбия (54.3 хил.), Италия (38.4 хил.), Франция (34.8 хил.), Северна Македония (33.2 хил.), Испания (31.5 хил.) и Австрия (28.8 хил.), сочат данни на Националния статистически институт, предава БГ НЕС.

Най-голям относителен дял от пътуванията на българите в чужбина са били с цел почивка и екскурзия – 49.0%. Следват пътуванията с други цели (35.4%) и служебните командировки (15.6%).

От друга страна, през същия месец броят на чуждестранните граждани, посетили България, достига 2 004.7 хил., което е с 5.6% повече спрямо юли 2024 г. Увеличение се наблюдава при всички наблюдавани категории пътувания. От общия брой посещения, 36.5% или 730.8 хил. са транзитни преминавания през страната.

Относно структурата на чуждестранните посетители, 54.6% или 1 095.0 хил. са граждани на Европейския съюз. Сред тях водещи са туристите от Румъния (28.1%), следвани от Германия (16.7%), Полша (9.6%) и Гърция (8.6%). Групата „Други европейски страни“ формира 37.2% от всички посещения, като най-голям дял имат гражданите на Турция – 305.4 хил., или 41.0% от тази група.

Най-много посещения в България през юли са направени от граждани на: Румъния (307.5 хил.), Турция (305.4 хил.), Украйна (220.5 хил.), Германия (183.2 хил.), Полша (105.6 хил.), Сърбия (95.1 хил.), Гърция (93.9 хил.), Чехия (73.4 хил.), Обединеното кралство (50.2 хил.) и Нидерландия (48.3 хил.). Основната цел на посещенията е почивка и екскурзия (51.7%), следвана от други цели (42.6%) и служебни пътувания (5.7%).

