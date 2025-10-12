Чушките и сиренето поскъпват на борсите, картофите и дините поевтиняват

Индексът на тържищните цени леко се понижава

Разнопосочно движение в цените на основните хранителни стоки, плодове и зеленчуци на борсите у нас е отчетено през изминалата седмица, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,13 процента до 2,267 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,270 пункта. За база на индекса служи равнището от 1,000 пункта през 2005 година.

Зеленчуците: чушки нагоре, картофи надолу

Снимка: iStock

Сред зеленчуците най-сериозно поскъпване се наблюдава при червените чушки – с 4,22% до 2,15 лв./кг, и при зелените чушки – с 3,56% до 1,82 лв./кг.

Зелето също е по-скъпо с 3,16% и се продава по 0,98 лв./кг, а морковите поскъпват с 2,82% до 1,22 лв./кг.

Краставиците се покачват с 2,80% до 2,15 лв./кг, докато доматите поевтиняват с 1,70% до 2,55 лв./кг.

Най-осезаемо поевтиняване има при картофите – с 8,96% до 0,92 лв./кг, следвани от тиквичките (–7,03%) и зрелия лук (–1,17%).

Плодовете: дини с голям спад, гроздето поскъпва

При плодовете тенденцията е предимно надолу. Дините поевтиняват с 16,34% до 0,54 лв./кг, лимоните – с 9,55% до 3,90 лв./кг, а ябълките – с 5,90% до 2,52 лв./кг.

В същото време гроздето поскъпва с 3,19% до 2,99 лв./кг, а бананите – с 1,45% до 2,80 лв./кг.

Млечни продукти и месо: леко поскъпване

Снимка: Canva

Цената на кравето сирене нараства с 1,45% до 12,16 лв./кг, а кашкавал тип „Витоша“ – с 1,27% до 18,10 лв./кг.

Киселото мляко (3 и над 3% масленост) се продава по 1,39 лв. за кофичка от 400 г, след поскъпване с 2,47%, докато прясното мляко поевтинява леко (–0,44%) до 2,28 лв./л.

Кравето масло (125 г) също е по-евтино – 3,11 лв./бр., спад от 0,81%.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,87% до 7,02 лв./кг, а яйцата (размер М) – с 1,88% до 0,38 лв./бр.

Основни храни: брашно нагоре, олио и захар надолу

Снимка: iStock

Брашното тип 500 поскъпва с 1,97% до 1,53 лв./кг, докато захарта поевтинява с 0,99% до 1,80 лв./кг.

Олиото също е по-евтино – 3,15 лв./л (–1,44%).

Оризът намалява с 0,73% до 3,25 лв./кг, а лещата – с 1,51% до 4,23 лв./кг.

Леко поскъпване се отчита при зрелия фасул – с 0,31% до 4,26 лв./кг.

