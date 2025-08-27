1 USD
БГ Бизнес Жп линията Костенец-Септември ще е готова през 2029 г.

Жп линията Костенец-Септември ще е готова през 2029 г.

bTV Бизнес екип

Участъкът е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспектира строителните дейности по жп линията Костенец-Септември близо до село Габровица. Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък.

По думите на Караджов, когато е поел поста на министър, е имало огромно закъснение в работата по проекта, предаде БТА.

„На практика, през цялата 2024 г. работата тук е била замразена. Днес се видя, че има „светлина в тунела“ за българските железници. Възможността да се плаща редовно и ритмично на изпълнителите всъщност възбуди и сериозна работа от тяхна страна и строителите показаха, че е възможно да наваксват закъснението. В момента имаме много сериозни причини да вярваме, че до 2029 г. това трасе ще бъде завършено“, заяви вицепремиерът.

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“, който е важен елемент от коридорите на Трансевропейската транспортна мрежа.

Чрез рехабилитацията на този железопътен участък ще бъде осъществено цялостното модернизиране на линията София – Пловдив и ще се разреши едно от основните затруднения пред Паневропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, намираща се на пътя на най-кратката връзка между Западна и Централна Европа, Близкия Изток и Азия. Общата стойност на проекта е 300 251 198 лева без ДДС.

В края на своето посещение Караджов посети и строежа на новата гара в град Костенец. Той посочи, че там ще има четири коловоза.

