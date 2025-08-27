Жп линията Костенец-Септември ще е готова през 2029 г.

Участъкът е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспектира строителните дейности по жп линията Костенец-Септември близо до село Габровица. Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък.

По думите на Караджов, когато е поел поста на министър, е имало огромно закъснение в работата по проекта, предаде БТА.

„На практика, през цялата 2024 г.. Днес се видя, че имаза българските железници. Възможността да се плащаи строителите показаха, че е възможно да наваксват закъснението. В момента имаме“, заяви вицепремиерът.

Железопътният участък Костенец – Септември е част от глобалния проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив“, който е важен елемент от коридорите на Трансевропейската транспортна мрежа.

Чрез рехабилитацията на този железопътен участък ще бъде осъществено, намираща се на пътя на най-кратката връзка междуОбщата стойност на проекта е

В края на своето посещение Караджов посети и строежа на новата гара в град Костенец. Той посочи, че там ще има четири коловоза.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN