Предлагат нови правила за прием в яслите и детски градини в София

Нови правила за прием в общинските ясли и детските градини в София бяха предложени за обществено обсъждане. Столичната община цели да улесни процеса на класиране, да премахне дискриминационни практики и да разшири достъпа за деца в уязвимо положение.

Общината публикува проект за промени в наредбата, която урежда приема в общинските ясли, детските градини и подготвителните групи към училищата. Новият модел предвижда корекции в точковата система, правилата за уседналост и процедурите за прием на деца в риск.

Една от основните промени засяга децата, чиито родители са задържани и нямат близки, които да се грижат за тях. Заместник-кметът по образование Десислава Желязкова обясни, че процедурата ще бъде съкратена, като отпада досегашната работна група, която разглеждаше тези случаи. Вместо това съдебните решения ще се изпълняват директно, а децата ще бъдат настанявани незабавно.

Промени се предвиждат и в системата за уседналост. Досега по-голяма тежест имаше постоянният адрес, което създаваше затруднения за семейства, живеещи под наем и без възможност да го променят. По думите на Желязкова тази практика е поставяла в неравностойно положение родители без собствено жилище.

Нов подход се предлага и за по-отдалечените райони на София, предаде Столица. bg. Семействата там ще получават допълнителна точка при кандидатстване в близките детски градини, включително в съседни населени места.

Отпада и допълнителната точка за деца, които вече са посещавали ясла. Според общината тази практика е ограничавала реалния достъп до свободни места и е създавала неравнопоставеност.

Сред по-мащабните промени е и планираното преминаване на яслите към Министерството на образованието, както и въвеждането на цялостна програма за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години. Медицинските сестри няма да бъдат постоянно в групите, но ще работят в медицинските кабинети, като броят им ще бъде увеличен.

Очаква се новите правила да влязат в сила преди следващото голямо класиране за прием в общинските ясли и детските градини.

