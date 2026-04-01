Отворят "Фантастико" в Палата на Международния панаир в Пловдив

В супермаркета са открити 130 нови работни места

Българската семейна компания "Фантастико" инвестира 13,9 млн. евро в първия си супермаркет в град Пловдив. За реконструкцията и преустройството на сградата са инвестирани около 7,5 млн. евро, за изграждане на околната инфраструктура - около 2 млн. евро, а за оборудване - 4,4 млн. евро.

Tърговският обект е разположен в Палата Nº10 на Международния панаир в града и е с разгъната площ от близо 4200 кв. м. Главен изпълнител е „Бараж груп". Проектант на сградата е „АТЕК ДИЗАЙН", а строителният надзор се осъществява от „С Консулт".

Проектът е бил реализиран за по-малко от 400 дни и интегрира всички съвременни технологични решения в сграда с историческа и архитектурна стойност. "Най-голямото предизвикателство беше да интегрираме един съвременен супермаркет с всичко, от което един гражданин има нужда при пазаруването, в една съществуваща сграда. И то не просто сграда, а Палата №10 на Международен панаир Пловдив", каза Мартин Мъндев, директор „Капитално строителство" във „Фантастико груп".

Архитектурата на супермаркет „Фантастико" е вдъхновена от съвременните тенденции в търговското строителство, комбинираща естетични и функционални елементи, като обектът се отличава с висока енергийна ефективност. Преустройството на Палатата е реализирано в индустриален стил, като основните материали за постигането на новата визия са фасадни тухли и метал. Сградата е изградена с използването на екологични материали и технологии, които минимизират въздействието върху околната среда.

"В магазина има над 20 000 артикула. Предлагаме стоки на над 500 български производители. В магазина има стоки от шест държави от шест континента. За нас е много важно да предложим максимален избор на клиентите в различни ценови равнища", заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико груп", цитирана от БТА.

В супермаркета са открити 130 нови работни места, 120 от които са заети от пловдивчани, допълни той.

Обектът разполага с 8 каси на самообслужване, електронни етикети, безбилетна паркинг система, три зони за паркиране със 140 паркоместа, зарядни станции за електрически автомобили. В рамките на проекта е подобрена пътната връзка към бул. "Цар Борис III Обединител" и е изградена нова пътна връзка от бул. „България" за по-лесен и удобен достъп до супермаркета.