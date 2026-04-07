1 USD
1.1525 BGN
Петрол
111.01 $/барел
Bitcoin
$68,857.3
Правителството отпуска милиони, за да няма спиране на автобусите в страната

Правителството отпуска милиони, за да няма спиране на автобусите в страната

bTV Бизнес екип

За Столична община са предназначени 5,4 млн. евро

Служебното правителство е одобрило 11,4 млн. евро, за да няма прекъсване на автобусните превози в цялата страна. Средствата са предназначени за компенсиране на увеличените цени на горивата при транспорта на деца и ученици, съобщи служебният министър на транспорта Корман Исмаилов.

За Столична община са предназначени 5,4 млн. евро, предаде БНР. С настоящата фискална мярка се цели създаване на условия за непрекъсване на предоставянето на транспортни услуги, които се ползват предимно от силно уязвимите групи от населението.

Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт с 5,7 млн. евро.

До 18 млн. евро са предвидени за подпомагане на превозвачи, които извършват обществени пътнически превози по междуселищни автобусни линии в планински и други райони.

На среща с представители на браншовите организации в товарния и автобусния транспорт, която ще се проведе днес, ще бъде обсъден пакет още един от мерки за подкрепа заради ръста в цените на горивата.

Очаква се правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които към момента са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

