БГ Бизнес Правителството одобри заем от 250 млн. евро за социални проекти

Правителството одобри заем от 250 млн. евро за социални проекти

bTV Бизнес екип

Сключването на рамковото споразумение за заем е предвидено в Закона за държавния бюджет

Правителството одобри Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между България и Банката за развитие на Съвета на Европа, Механизъм за съфинансиране на Програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период, както и предложи на Народното събрание да го ратифицира, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Сключването на рамковото споразумение за заем е предвидено в Закона за държавния бюджет.

Ратифицирането и влизането в сила на Споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, „Образование 2021-2027 г.“, предаде БТА. По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми.

Банката за развитие на Съвета на Европа е най-старата международна финансова институция в Европа. Основана е през 1956 година. Тя подкрепя приоритетите на Съвета за социално сближаване на хората, насърчаване на правовата държава и зачитане на правата на човека. България е страна-членка на Банката от 1994 г., посочват от пресслужбата.

На 8 май Министерският съвет одобри проект на Рамковото споразумение за заем в размер на 250 млн. евро.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

