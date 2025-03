Какво ще е новото в iPhone 17 - ще махнат ли порта за зареждане?

iPhone 17 идва през есента

Тази есен се очаква Apple да пусне iPhone 17, който ще бъде по-тънък от стандартните модели и затова ще носи името iPhone Air, съобщава Forbes. Освен с тънкия си дизайн новият модел телефон може да доведе до радикални промени, като премахване на портовете за зареждане от устройствата, създавани от марката.

Подробностите идват от известния източник на информация Сони Диксън, който в пост в X показа как би изглеждал новият телефон на Apple. Това не са официални устройства на компанията, а само прототипи, които имитират дизайна на бъдещия iPhone.

Според излязлата информация моделът iPhone 17 Air показва, че той ще има Action Button вместо бутона за без звук. Това не е изненада, тъй като базовият модел iPhone 16e вече има този бутон.

Подобно на това, Camera Control — новият елемент, който е както механичен, така и сензитивен на допир, и който липсва в iPhone 16e, но присъства в останалите модели на iPhone 16, ще бъде и в iPhone 17 Air, макар да изглежда забележимо по-тънък от моделите на другите устройства.

Новият iPhone 17 Air ще бъде с около 2 милиметра по-тънък от стандартните модели, което намалява дебелината му с приблизително една пета, но без компромис с батерията – тя ще остане на нивото на сегашните iPhone-и.

Първоначално планът на Apple е бил iPhone 17 Air да бъде първият модел без портове за зареждане. Това означава, че новите телефони трябва да преминат изцяло към безжично зареждане и съхраняване на данни чрез облак.

Въпреки идеята на производителите iPhone 17 Air все пак ще има порт. Причината е, че премахването на USB-C би предизвикало недоволство сред регулаторите в Европейския съюз, които изискват iPhone да използва този стандарт.

Ако iPhone 17 Air се окаже успешен, той може да проправи пътя към напълно безпортови iPhone-и с още по-тънък дизайн. Телефонът ще разполага с 6.6-инчов дисплей, единична задна камера с 48-мегапикселова резолюция и новия собствен Apple C1 модем, който дебютира в iPhone 16e. Новият ултратънък телефон може да проправи и пътя към първия сгъваем iPhone, който може да се появи още през 2026 година.

