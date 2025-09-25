Имам задължения в левове. Освободен ли съм от тях след приемане на еврото?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво ще се случи със съществуващите задължения, сметки и договори?
Моментът, в който България ще въведе еврото като официална валута наближава и много хора си задават въпроса: Какво ще се случи със съществуващите задължения, сметки и договори, които са посочени в левове? Ще бъдем ли освободени от тях или трябва да се изпълняват както преди?
Въвеждането на еврото не засяга действието на съществуващите договори с позовавания на лева или с препратки към лева. Стойностите в съществуващите правни инструменти, посочени в левове, се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване. С две думи - въвеждането на еврото не освобождава от задълженията в левове.
Всъщност, всички договори, фактури или други правни документи, които изрично посочват суми в левове, ще продължат да действат и след преминаването към еврото. Разликата е, че стойностите ще се преобразуват автоматично в евро според официалния валутен курс и съществуват правила за превалутиране и закръгляне. Това означава, че финансовите ви ангажименти остават, но вече се изразяват в новата валута.
Важно е да се знае и друго: въвеждането на еврото не променя сроковете или условията на договорите. Нито едната страна може едностранно да промени, прекрати или избегне изпълнението на договор, освен ако самият договор изрично не предвижда такава възможност.
Така че, ако имате кредит, лизинг, наем или друго финансово задължение в левове, трябва да сте подготвени да го изпълните – просто вече ще го правите в евро.
Преминаването към еврото означава промяна на валутата, но не и на отговорностите. Вашите задължения си остават, само че вече се изчисляват по новия курс.
