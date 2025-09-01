1 USD
БГ Бизнес Потребителската кошница вече струва 98 лева

Потребителската кошница вече струва 98 лева

bTV Бизнес екип

С колко е поскъпнала?

Имаме повишаване на потребителската кошница с един лев нагоре спрямо миналата седмица и тя вече струва 98 лева. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. 

И тази седмица Иванов отчете наличието на един нормален пазар. "Вариациите са от сезонен характер", добави той. 

Пенсиите ще се изплащат с два дни закъснение този месец

Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците за периода 20 май – 1 септември 2025 г., съобщава БГНЕС.

Председателят на ДКСБТ сподели, че млади хора са го срещнали и попитали защо е необходимо да се следят цените на едро, като той им е отговорил, че това е необходимо, за да се види тенденцията, как върви и се развива пазарът на едро и потребителите да направят най-разумния избор на продукти. 

