БГ Бизнес Търговският баланс на България за август е отрицателен

Търговският баланс на България за август е отрицателен

bTV Бизнес екип

Износът на стоки за август е 3,3268 млрд. евро

Търговският баланс на България за август е отрицателен в размер на 447 млн. евро при дефицит от 184,5 млн. евро за август миналата година, съобщават от БНБ.

За периода януари - август търговският баланс е отрицателен в размер на 4,9859 млрд. евро (4,4 процента от БВП) при дефицит от 2,3947 млрд. евро (2,3 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

Според данните износът на стоки е 3,3268 млрд. евро за август. Той намалява с 336,3 млн. евро (9,2 процента) на годишна база. За януари - август износът е 27,748 млрд. евро (24,7 процента от БВП), като намалява с 1,5347 млрд. евро (5,2 процента) в сравнение с този за същия период на 2024 г. (29,2827 млрд. евро, 28,2 процента от БВП).

Вносът на стоки за август е 3,7738 млрд. евро, като намалява със 73,9 млн. евро (1,9 процента) спрямо август 2024 г. (3,8477 млрд. евро). За първите осем месеца на годината вносът е 32,7339 млрд. евро (29,2 процента от БВП), като се увеличава с 1,0565 млрд. евро (3,3 процента) спрямо същия период на 2024 г. (31,6774 млрд. евро, 30,5 процента от БВП).

Салдото по услугите е положително и е 1,0667 млрд. евро при положително салдо от 1,0253 млрд. евро за август 2024 г. За януари - август салдото е положително и е 5,7258 млрд. евро (5,1 процента от БВП) при положително салдо от 5,4145 млрд. евро (5,2 процента от БВП) за същия период на миналата година.

Текущата и капиталова сметка на страната е положителна и възлиза на 420,1 млн. евро при излишък от 801,6 млн. евро за август 2024 г., показват данните. За януари - август текущата и капиталовата сметка е отрицателна и е 1,4197 млрд. евро (1,3 процента от прогнозния БВП) при положително салдо от 1,5011 млрд. евро (1,4 процента от БВП) за януари - август 2024 г.

Капиталовата сметка е положителна и е 118,6 млн. евро при излишък от 109,3 млн. евро за август 2024 г. За януари - август 2025 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 685,4 млн. евро (0,6 процента от БВП), при излишък от 1,2419 млрд. евро (1,2 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

Финансовата сметка за август е отрицателна в размер на 36,8 млн. евро при положителна стойност от 436,3 млн. евро за август 2024 г. За януари - август финансовата сметка е отрицателна, тя е 2,4289 млрд. евро (2,2 процента от БВП), при положителна стойност от 549,2 млн. евро (0,5 процента от БВП) за същия период на 2024 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват с 361,8 млн. евро за август, при повишение с 533,6 млн. евро за август 2024 г. За периода януари - август тези инвестиции се увеличават с 1,5371 млрд. евро (при ръст от 1,7256 млрд. евро за януари - август 2024 г.).

Преките инвестиции в чужбина за август нарастват с 24,2 млн. евро, при ръст от 17,6 млн. евро на годишна база. За януари - август тези инвестиции се повишават с 288,2 млн. евро (при увеличение с 690,3 млн. евро за същия период на 2024 г.).

