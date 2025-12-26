Платете битовите си сметки сега: от 29 декември до 5 януари плащането ще е затруднено

Причината е смяната на левовете с евро

Технически проблеми с актуализацията на софтуерите при смяната на левовете с евро и струпването на много почивни дни по Нова година може да доведат до сериозни затруднения за домакинствата да се разплащат в този период.

Банки и фирми за комунални услуги вече предупредиха за известни затруднения на плащанията на битови сметки за ток, вода, парно, телевизия и интернет в последните дни на 2025 г. и първите на 2026 г.

Така например, ако някой разчита да изчисти сметките си по банков път, е добре да знае, че това няма да е възможно след 29 декември и поне до 3 януари, а в някои случаи и до 5 януари. Повечето банки обявиха, че след настъпването на Новата година ще започнат да възстановят плащанията на битови сметки поетапно от 3 януари, в зависимост от това дали конкретният комунален доставчик вече е приключил превалутирането в билинг системата си.

Хората, които предпочитат плащания в брой, пък ще бъдат затруднени да го направят, защото повечето каси няма да работят в почивните дни до 5 януари, пише "Сега".

Проблем ще има и с виртуалните ПОС-терминали и онлайн-системи за плащане на част от дружествата за комунални услуги.

Затова съветът е: "Погрижете се за дома и автомобила си - платете битовите си сметки за ток, вода, интернет, местни данъци, застраховки до 29 декември 2025 г. , за да посрещнете празниците спокойно".

От "ЕВН България", които осигуряват снабдяването с електроенергия в Югоизточна България, предупредиха, че плащания на фактури за консумирана енергия ще се приемат до 29 декември 2025 г. (понеделник) включително, а след това чак от 3 януари.

До 29 декември ще е възможно да се плати сметката за ток в брой на каса според работното време на касовите салони на "Български пощи" и Easypay, както и онлайн чрез системата "EVN Онлайн плюс" (www.evn.bg), ePay.bg, е-банкиране, Transcard и Кеш терминали.

След Нова година касите на "Български пощи" ще стартират кешово обслужване на клиентите на "ЕВН" отново на 5 януари 2026 г. (понеделник), докато плащанията в Easypay ще са възможни от 3 януари 2026 г. (събота) според работното им време. Онлайн плащанията през "EVN Онлайн плюс“, ePay.bg, Transcard и Кеш терминали ще бъдат възможни също от 3 януари.

През целия месец януари фактурите и касовите бонове за консумирана енергия ще съдържат крайна сума за плащане обозначена както в левове, така и в евро, допълват от дружеството.

От "Енерго-Про", които обслужват Североизточна България, уведомиха, че едва на 6 януари ще възстановят приемането на клиентски плащания. До 5 януари, включително, няма да е възможно плащане в центровете за обслужване на клиенти на дружеството, както и чрез виртуалният ПОС (vPOS) на "Енерго-Про Продажби". Едва на 6 януари ще са възможни и плащания на касите на EasyPay и „Български пощи“ .

"За месец декември 2025 г. "Енерго-Про Продажби" няма да издава фактури за авансови плащания, с цел осигуряване на коректно преминаване към разплащания в евро и спазване на нормативните изисквания", посочиха от дружеството.

"Електрохолд", която обслужва електроразпределението в Западна България, включително и столицата, увери пред "Сега", че е създала необходимата организация за плащане сметките за ток на своите абонати без прекъсвания. Хората, които предпочитат да платят в брой, все пак ще трябва да се съобразят с работното време по празниците на контрагентите на дружеството - Fast Pay, Easypay и "Български пощи".

Няма да има проблем да се плаща от виртуалните POS терминали на "Електрохолд Продажби" и "ЕРМ Запад", като това няма да е възможно единствено в периода 21:30 часа на 31 декември 2025 г. до 01:30 часа на 1 януари 2026 г. Това важи и за картовите плащания през ePay, Transcard, I-card, както и основни банки - Уникредит Булбанк, Банка ДСК и ОББ, които осигуряват плащане през техните системи.

От "Електрохолд" посочват, че ще осигурят актуална информация за задълженията на клиентите си в равностойност в евро още на 1 януари 2026 г., така че в зависимост от избрания канал за плащане те да може да заплатят дължимата сума.

Електроразпределителните дружества уверяват, че дори клиентите им да са изпуснали срока да платят сметката си, няма да им бъде спирано електрозахранването по време на празниците.

Плащането на сметки за вода от столичани няма да са възможни между 29 декември и 4 януари включително. От “Софийска вода” съобщиха, че системите им ще бъдат пренастройвани за работа с новата валута от 1 до 4 януари 2026 година - официално обявените почивни дни. Това налага в този период да бъде преустановена работата на клиентските центрове на "Софийска вода" - те ще отворят врати на 5 януари. Временно до тогава няма да са възможни и онлайн плащанията, няма да работи и телефонният център на дружеството, с изключение на приемането на спешни сигнали за аварии.

От 29 декември до 4 януари включително варненци няма да може да плащат сметките си за парно. Дружеството, което осигурява топлоподаването - "Веолия Енерджи Варна", преустановява приемането на касови плащания от операторите на платежни услуги в този период заради техническата пренастройка на платежните системи за преминаване към еврото.

От "Топлофикация София" уверяват, че няма планирано спиране на платежната система на дружеството и няма да има период, в който да не е възможно извършването на плащания поради настройване на системите към новата валута.

